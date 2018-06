Mistryně světa na prkně představuje jetsurfing: Sexy dračice s malou hračkou!

Zepředu, zezadu, je to jedno. Martině to sluší všude. • Instagram

Koho by napadlo, že něco, co funguje na jezerech a moři, vznikne v České republice. Světe div se, je to tak! „Jetsurfing se narodil u nás a čeští sportovci se v něm drží na špici,“ vyzdvihuje Martina tuzemské úspěchy v rychlém extrémním sportu.

Kde vzplanula vaše vášeň k jetsurfingu?

„Přítel pomáhal s celým IT systémem jetsurfu, prkno měl jen jako hobby. Tím, že jsem odmalička jezdila na snowboardu, jsem neodolala a vyzkoušela ho. Okamžitě se do toho sportu zamilovala! Pak jsem zkusila závod a chtěla jezdit další a další.“

Prezentujete se velmi atraktivně. Jezdíte po světě, skvěle vypadáte. Život si jednoznačně umíte užívat!

„Jsem šťastná, že konečně můžu dělat něco, co mě fakt baví. Jako malá jsem hrála tenis. Naši, jak to bývá, na mě vyvíjeli tlak, takže jsem s tím ze dne na den práskla. S golfem to bylo stejné. Nikdy jsem nechápala, že lidi jen tak trénují, já chtěla pořád o něco hrát. S jetsurfem se to ve mně zlomilo.“

Váš instagramový profil je přehlídkou atraktivních a sexy fotek. Odmítáte chlapy často?

„Ani ne. Nesetkala jsem se s nějakým velkým nátlakem, spíš to bylo všechno takové milé.“

Ani na závodech se nikdo o nic nepokoušel?

„Já myslím, že tam na to není prostor. Tam to kluci berou sportovně.“ (smích)

Na sociální síti máte záběry ze závodů, fotíte se v bikinách. Stydíte se?

„Spíš ne, ale dám vám jeden příklad. Mám fotku, jak projíždím kolem bójky, cáká tam voda, jsem v super pozici. Nádhera! Jenže tahle paráda měla asi jen třetinu lakjů, než když si udělám obyčejné selfíčko. Byla jsem z toho docela vytočená.“ (smích)

Motosurf World Cup 2018 se jede od čtvrtka (tréninky) do soboty (finále) na vodní nádrži Brno.

Žijete virtuálně, ale jak je to v reálu? Pobýváte často mimo republiku?

„Je to tak půl na půl. V zimě jsem byla spíš pryč, spojila jsem tréninky se svým kempem. Trénovali jsme nadšence z celého světa v Dominikánské republice a v Thajsku – od malých osmiletých dětí až po 60letou babičku. Hrozně jí to bavilo!“

Opravdu? Není to sport tak trochu »o hubu«?

„Závody určitě. Jezdí se ve skupině, po startu všichni míříme na první bójku, a buď to tam popadá, nebo se to nějak poskládá. Když se někdo vykoupe, může zase nasednout, ale ztráta na prvního je v tu chvíli obrovská. To se nedá dohnat. Z prkna bolí nohy, máme boule všude možně, tržné rány, ale jde to.“ (smích)

Takže si někdy ublížíte?

„Nohy mám samé modřiny! Člověk padá na karbonový prkno, který je hodně tvrdý. Jak spadneš sám, tak to jde, ale v závodě mezi ostatními lidmi to hodně bolí. Nedá se tam moc rychle reagovat.“

Nebojíte se, že vás rozseká vrtule?

„Ta je zabudovaná v těle surfu. Ale jednou jsme s holkama řešily, co budeme dělat, až se pod vodou nasají vlasy do turbíny. Už jsem si to vyzkoušela s chaluhou, naštěstí je tam čidlo, které hned motor vypne.“

Takže jste si sama i mechanikem?

„Umím jednodušší věci. Vyměnit svíčku, vím, že používáme dvoutaktní spalovací motor, takže mix benzínu a oleje, apod.… Na závodech ale máme servismany, za nimi můžeme zajít a oni nám surfy připraví. Nastavují karburátor, výkon. Záleží na detailech.“

Kolik prken na sezonu potřebujete?

„Stačí jedno. Ani by se mi nechtělo tahat druhé, i když váží jen 18 kilo. Většinou, pokud se něco stane, se to dá opravit.“

Prkna jsou pomalovaná, kdo vám navrhuje design?

„Já sama! Dokonce jsem založila malou firmičku, jmenuje se Brave. Vychází z mého příjmení. Posledním dílem jsou návrhy pro náš tým, ale lidi tam chtějí třeba tygry s drápy. Tomu zase tolik nefandím.“ (smích)

Zdá se, že žijete svůj sen. Uživíte se jím?

„Dá se to. Sehnala jsem si partnery na celou sezonu, můžu na sto procent dělat, co mě baví. Jsem za to moc ráda. Prize money na jednotlivých akcích běžně nejsou, jen ojediněle. Spíše to mají závodníci nastavené se sponzory. Záleží, jak je kdo úspěšný.“