Řepka vyráží na turné se svým filmem: Jsem nervózní. Setkejte se s legendárním tvrďákem
Je v napětí, možná byste to od něj ani nečekali. Ale je tu velká chvíle. Tomáš Řepka vyráží na turné se svým filmem. Startuje už ve středu v Nymburce a už teď je jasné, že některá kina budou praskat ve švech. Dlouho očekávaný snímek Hříšník Řepka režiséra Petra Větrovského má sice premiéru v kinech až 20.listopadu, někteří diváci ho však mohou vidět už ve středu a to dokonce za účasti Tomáše Řepky.
,,Jsem nervózní. Přiznám se. Já jsem ten film neviděl, odmítal jsem ho schválit a jsem nervózní z reakce lidí. Vůbec nevím, co mám čekat. Teď nás čeká vrchol několikaleté práce a já vlastně nevím, co přijde, protože zatím neznám výsledek,“ vysvětlil legendární obránce Tomáš Řepka.
Příběh vyhlášeného tvrďáka se však těší velkému mediálnímu zájmu a stejně je na tom turné, které je v plánu po celém Česku.
,,Aktuálně máme dvanáct zastávek a museli jsme to zastavit. Zájem je obrovský a pro tuto chvíli jsme stopli nabírání dalších zastávek. Některá kina budou za pár dní vyprodaná a to tam jedeme třeba až příští týden. Tomáš táhnul vždycky na hřišti a věřím, že to bude podobně i mimo něj. Jedná se o exkluzivní turné přímo s ním, besedou, meet and greet a autogramiádou. Navíc bude na každé zastávce soutěž o repliku jeho podepsaného dresu z West Hamu,“ vysvětlil Petr Větrovský, jenž se svým týmem sledoval život známého bouřliváka několik let.
Poté ho ztvárnil do snímku přicházejícího do kin. Slavný obránce se dokonce v poslední době několikrát neubránil slzám a přece jen se zdá, že film v něm otevírá emoce. ,,Dřív jsem si to nemohl dovolit. Mlelo se to ve mně možná přes dvacet let a když jsem souhlasil s tím udělat film, rozhodl jsem se, že to dám ven. Dřív jsem si pláč nemohl dovolit. Teď můžu,“ vyprávěl Řepka.
Exkluzivní turné k filmu Hříšník Řepka startuje už ve středu v Nymburce. Všechny zastávky včetně vstupenek najdete na www.hrisnikrepka.cz.