Slavia U19 – Arsenal U19 5:1. Velká výhra sešívaných mladíků! Rozhodla skvělá první půle
Fotbalisté Slavie do 19 let porazili ve čtvrtém utkání UEFA Youth League věhlasný Arsenal 5:1. Sešívaní rozhodli o své druhé výhře v soutěži už v prvním poločase, kdy se po vlastní brance soupeře prosadili ještě Szywala a Kolísek. Ve druhém poločase potrestal chybu brankáře Kalanina útočník kanonýrů O'Neill. V nastavení potvrdili triumf domácích ještě Suleiman a z penalty Kotrba. Devatenáctka Pražanů zvládla i druhý domácí duel v soutěži a má velmi dobře rozehraný boj o postup do vyřazovací fáze. Mladíkům aktuálně patří sedmá pozice v tabulce ligové fáze Youth League se ziskem sedmi bodů za dvě výhry a jednu remízu.
Podrobnosti připravujeme...