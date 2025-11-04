Pilot F1 Leclerc se zasnoubil: Prsten za 11 milionů

Autor: as
Prsten za 11 milionů
Alexandra hned ukázala prsten
Budoucí manželé Leclercovi.
Zlatý přívěšek pro jezevčíka
Budoucí manželé Leclercovi.
Okvětí rudých růží ve tvaru srdce
S tímto vozem jezdí Leclerc
Zamilovaná trojice
Zásnubní dobroty
Miluje ji k zbláznění a snesl by jí modré z nebe. Pilot Ferrari Charles Leclerc (28) požádal o ruku Alexandru Saint Mleuxovou (23). A koupil zásnubní prsten za 11 milionů korun!

Patří mezi nejostřeji sledované páry formule 1. Monacký hezounek randí druhým rokem s populární influencerkou. Zásnuby si Charles připravil dokonale.

Okvětí rudých růží ve tvaru srdce, svíčky a speciální zlatý obojek jejich jezevčíka Lea, na kterém byl vyrytý nápis: Táta si tě chce vzít.

„Ano!“ vykřikla Alexandra, když jí navlékl prsten s oválným diamantem a platinovým kroužkem. „Pan a paní Leclercovi,“ napsali pak na Instagram.

Témata:  blesksportInstagramFormule 1FerrariCharles Leclerc

