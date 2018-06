Inventura české reprezentace: jak by mohla vypadat sestava proti Nigérii?

Australská radost, český smutek... Tak to vypadalo při přátelském utkání v Rakousku. • Pavel Mazáč (Sport)

Došlo k prozření, dalo by se říct. Na Karlu Jarolímovi si okamžitě všimnete, že výsledek 0:4 s Austrálií ho udivil. Svou nespokojenost ani neskrýval. Dosud se domníval, že může sázet na určitou kostru týmu, ale i ta v pátečním utkání vybuchla. Takže budou změny. Český kouč již připustil možný návrat k rozestavení 3 – 5 – 2.

BRANKÁŘI

Koubek hodil rukavice kolegům?

Platí, že je to nejkvalitněji obsazená pozice v českém mužstvu. A proto čeští trenéři netuší, z koho udělat jedničku. „V podstatě se nemohou splést, ať vyberou kohokoliv,“ nadhodil Tomáš Vaclík. Proti Austrálii odchytal devadesát minut Tomáš Koubek, jenomže schytal čtyři góly. „To není hodno brankáře národního týmu,“ uznal sám. S nadsázkou bychom mohli konstatovat, že hodil rukavice konkurentům Pavlenkovi a právě Vaclíkovi. Ne všem brankám ale mohl zabránit. Lacině vypadala pouze ta třetí, která nejprve prošla mezi nohama Jakuba Jugase a následně Koubkovi propadla pod tělem. Konkurenti cítí šanci.

OBRANA

Hledání stoperů pokračuje

Kouč Jarolím chce znovu řešit složení stoperské dvojice. Po Austrálii zoufal a nechápal Kalasovy a Jugasovy kiksy. První jmenovaný zavinil třetí branku, slávistický obránce se podílel na druhé a čtvrtou nešťastně tečoval za vlastního brankáře. „Nepamatuji si, že bych zažil utkání, kdy by moji svěřenci vyrobili tolik fatálních individuálních chyb. Fakt ne,“ kroutil hlavou Jarolím. Ve středu proti Nigérii může upřednostnit Jemelku a Suchého, pokud ho přestanou trápit bolesti zad. Anebo skutečně nasadí tři stopery. Co kraje? Chybí Kadeřábek s Gebre Selassiem, to je rána, šanci mohou dostat Coufal se Sýkorou.

Hušbauer po debaklu: Musíme se zlepšit a hrát víc jako tým 720p 360p REKLAMA

ZÁLOHA

Méně doteků a zrychlit hru

Proti Austrálii vyběhl tříčlenný střed. Antonín Barák operoval výš na podhrotové pozici, Vladimír Darida a Josef Hušbauer rozvíjeli postupné útoky více zezadu. Snaha s duelem něco udělat se jim nedala upřít. Všichni tři v mnoha případech vybízeli ofenzivnější spoluhráče do šancí, ale ani jedna se neujala. Mohl Darida lépe vyřešit přihrávku na Krmenčíka? Asi ano. Mohl Barák lépe zakončovat z malého pokutového území? „Určitě, to jsem měl dát,“ odvětil. Stále však platí, že záložní řada dělá Jarolímovi nejmenší starosti. Akorát by si představoval zrychlení jejich hry. S menším počtem doteků.

ÚTOK

Schick – Krmenčík: co se stalo?

V březnu proti Číně ti dva zahráli skvěle. „Můžeme být jako Koller s Barošem,“ shodli se. Ale proti Austrálii jim to neklapalo. Patrik Schick začal na pravém křídle (podobně jako v AS Řím), jenže kooperace s Bořilem u lajny nefungovala, a když se přesunul doprostřed ke Krmenčíkovi, často zůstával jeho prostor neobsazen. Takže Češi byli touto cestou nuloví. „Patrik věděl, že nemá držet jen lajnu, aby se dostával pod středové hráče. Tu lajnu měl odkrývat pro beka,“ řekl Jarolím. Po změně stran se Schick přesunul na hrot, ale stejně se nedostal do šance. „Úplně ideální to nebylo,“ uznal kouč. A Krmenčík? Jeho výkon postrádal jakoukoli motivaci a o půli střídal.

jak by mohla vypadat sestava proti Nigérii (středa, 15.00):

Vaclík

Kalas Suchý Novák

Coufal Darida Souček Barák Sýkora

Krmenčík Šural

Zápas jsme nezvládli v hlavě, řekl Barák. Litoval spálené tutovky 720p 360p REKLAMA

Koubek za inkasované góly nemůže, říká brankářský kolega Vaclík 720p 360p REKLAMA

Koubek: Hlavní rozdíl byl v proměňování šancí, máme s tím dlouhodobý problém 720p 360p REKLAMA