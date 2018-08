Šafářová poprvé promluvila o Plekancovi: Rodinu bych nikdy nerozvedla!

„Bylo příjemné, že se Tomáš zašel podívat. Vzhledem k celé situaci jsem nevěděla, jestli mi má jít fandit nebo ne,“ cituje Šafářovou deník Sport. „Ale já mám svědomí čisté, takže nemám proč se cítit blbě,“ konstatovala tenistka, která uvažuje o konci kariéry.

Šafářová se ocitla uprostřed nepříjemné mediální pozornosti poté, co vyplulo na povrch, že začala chodit s hvězdným hokejistou Plekancem. Oba nicméně popírají, že by spolu tvořili pár ještě v době, kdy Plekanec žil s Vondráčkovou.

„Rozchod je čistě věcí nás dvou a není za ním nikdo třetí. Ani z mojí, ani z Lucčiny strany. Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ ujišťoval hokejista v prohlášení na Facebooku.

„Kdo mě zná, tak ví, že bych nikdy rodinu nerozvedla. To je všechno, co k tomu řeknu,“ dodala Šafářová po prvním kole na US Open, kde fotograf zachytil i Plekance. Druhý zápas už česká tenistka nezvládla a přesune se do Kanady, kde ji čeká turnaj v Québeku. Tam k ní bude mít legenda hokejového Montrealu ještě blíž…