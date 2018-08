Emoce u Muchů! Dcera má z tenisu radost, je sebevědomá, těší tátu

Jak dceřin úspěch prožíváte?

„Úspěchy i neúspěchy si užíváme už několik roků a tohle je pro dceru odměna. Třešnička na dortu.“

Věřil jste, že by mohla Muguruzaovou překvapit? Přece jenom, je to bývalá světová jednička...

„Když jsem se s dcerou naposledy bavil, tak bylo znát, že má z tenisu radost, je zdravá, sebevědomá. Tajně jsem doufal. Když ale začal zápas a bylo to 0:5... I tak jsem pořád doufal, že do zápasu naskočí. Hrála výborně.“

Co ji nakoplo? Dalo se to na dálku vyčíst?

„Nejsem až takový tenisový odborník, ale byla trpělivá, čekala na šanci. Byly tam chybičky, ale střídala pak i nádherné momenty. Přestala chybovat a z mimiky obličeje jsem viděl, že si zápas užívá. Věřil jsem, že do toho naskočí a zvládla to excelentně.“

Karolína Muchová má za sebou nejlepší zápas kariéry • Foto AP Photo/Jason DeCrow

Volali jste si po zápase?

„Ano, volala, že už sedí v ledu. Říkala, že ve třetím setu měla křeče, což v televizi vidět nebylo. Byla hodně šťastná. My samozřejmě taky. S manželkou jsme se na zápas koukali společně. Obyčejně si k tomu rozděláme láhev vína, ale tentokrát v pět hodin ráno to moc nešlo. Prožívali jsme to oba emotivně.“

Lahev ještě na oslavu přijde, ne?

„Nechci to zakřiknout, turnaj ještě nekončí, uvidíme.“ (usměje se)

Dá se po takovém zážitku soustředit na práci?

„Ale jo. Dá, nebo spíš musí. V Olomouci dělám fotbalovou juniorku, zrovna se chystám na trénink. A manželka už je od osmi v práci.“

Porazíte dceru ještě v tenise?

„Už spolu moc nehráváme, tenis si zahraju spíš se synem, který hraje fotbal ve Frýdku-Místku. To jsou vyrovnané zápasy. S dcerou už jsem nehrál dlouho, tam už by to asi vyrovnané nebylo. Oba, dceru i syna, jsme odmalička hodně vedli ke sportu. Troufám si tvrdit, že by jí šly i jiné sporty než tenis. Vyrůstala s klukama, hraje fotbal, bruslí, dobře lyžuje, jezdí na snowboardu, skateboardu, je všestranná. A to jí i teď hodně pomáhá.“