US Open: Pecka v podání Muchové! Česká naděje vyřadila Muguruzaovou

Dvaadvacetiletá Muchová je aktuálně až 202. hráčkou žebříčku a US Open měla na kontě jen jeden prohraný zápas v hlavní soutěži na okruhu WTA. V kariéře dosud nehrála nikdy s hráčkou světové čtyřicítky.

"Nevím, jak jsem to dokázala. Přežila jsem. Fanoušci mi hodně pomohli, dodali mi energii. Na začátku zápasu jsem byla hodně nervózní, pak sem si zvykla a nějak jsem to dokázala. Jsem moc šťastná," řekla Češka v rozhovoru na kurtu.

Soupeřkou olomoucké rodačky ve třetím kole bude Ashleigh Bartyová z Austrálie, která vyřadila ve 2. kole Lucii Šafářovou.

Osmá nasazená Plíšková v prvním setu získala od stavu 1:2 pět her v řadě. Na začátku druhé sady pustila 83. hráčku světa do vedení 3:0, ale ve zbytku utkání už nepovolila přemožitelce Marie Bouzkové z prvního kola ani game.

V pětatřicetistupňovém vedru byl nejnapínavější první game. Svěřenkyně Davida Kotyzy Strýcová při svém podání odvrátila dva brejkboly a po devítiminutovém boji hru uzavřela esem. Pak získala brejk čistou hrou a zápas ovládla.

Strýcová hrála trpělivě, tlačila míče do soupeřčina bekhendu, a když potřebovala, zařadila přechod na síť nebo při podání útočný styl servis-volej. Po hodině a dvou minutách vedla 6:0 a 5:0, ale dva "kanáry" soupeřce nakonec nenadělila.

"Nepřemýšlela jsem nad tím, jestli jí dám dva ptáky, nebo ne. To bych asi chtěla moc," řekla novinářům Strýcová. "Byl to jeden z těch zápasů, který se takhle podaří jednou nebo dvakrát do roka. Byla jsem ve svém světě. Hrála jsem míč po míči a věděla jsem přesně, co mám kdy udělat. Je hrozně fajn, že se to podařilo," dodala.

Byla ráda, že ušetřila energii i vzhledem k náročným podmínkám. "Horko bylo nepříjemný, je hrozný dusno, těžko a je to nechutný," řekla Strýcová a doplnila: "Je důležité šetřit energii, nedělat zmetky, dobře pít a ledovat."

Na grandslamech letos Strýcová vyhrála už desátý zápas a na každém prošla minimálně do třetího kola. "Grandslamy jsou nejdůležitější," řekla Strýcová. Na US Open se ale dál než do 3. kola dosud nedostala. O to se nyní pokusí proti patnácté nasazené Elise Mertensové z Belgie, s kterou se ještě nestřetla.

Šafářová v obou setech prohrávala shodně 0:3. V první sadě vyrovnala na 4:4 a pak zápas na osm minut přerušila hlučící audio technika. Po pauze měla Češka šanci posunout set do tie-breaku, ale přišla o podání na 5:7. Ve druhém setu ztrátu z úvodu nedohnala a nezopakovala tak v New Yorku loňské osmifinále.

Obhájkyně se nadřela na postup

Obhájkyně loňského titulu Sloane Stephensová se nečekaně nadřela na postup do 3. kola US Open. Americká tenistka až téměř po třech hodinách zdolala 4:6, 7:5, 6:2 ukrajinskou kvalifikantku Anhelinu Kalininovou.

Světová trojka Stephensová převzala otěže zápasu plně až ve třetím setu. V něm už její soupeřce, jež je v žebříčku o 131 míst níž, začaly při grandslamové premiéře docházet síly.

Ve třetím kole čeká Stephensovou náročná zkouška v podobě Viktorie Azarenkové z Běloruska. Bývalá světová jednička naopak druhým kolem prolétla po vítězství 6:1, 6:2 nad Australankou Dariou Gavrilovovou.

Švýcar Stan Wawrinka protáhl svou vítěznou sérii na US Open už na devět zápasů. Šampion z roku 2016, jež loni nemohl obhajovat titul kvůli zranění kolena, dnes porazil 7:6, 4:6, 6:3 a 7:5 francouzského kvalifikanta Uga Humberta. Jeho příštím soupeřem bude kanadský tenista Milos Raonic po hladké výhře 6:3, 6:4, 6:4 nad jiným Francouzem Gillesem Simonem.

Chystá se souboj sester Williamsových

Před dvaceti lety došlo na první souboj sester Williamsových a na letošním US Open se Venus a Serena střetnou už potřicáté. K ostře sledovanému souboji amerických hvězd dojde v New Yorku ve 3. kole.

Bez problémů postoupil také první hráč světa Rafael Nadal, který si poradil 6:3, 6:4 a 6:2 s Kanaďanem Vaskem Pospisilem. "Ve druhém setu jsem se ve dvou gamech trápil na servisu. Poprvé jsem to zvládnul, pak ne. Ale naštěstí jsem si hned brejk vzal zpátky," řekl Nadal.

Vítězné gesto španělského bombarďáka Rafaela Nadala • Foto Reuters / Danielle Parhizkaran-USA TODAY SPORTS

Osmatřicetiletá Venus Williamsová porazila ve druhém kole ve Flushing Meadows Italku Camilu Giorgiovou 6:4 a 7:5. O rok mladší a úspěšnější Serena si i za pomoci třinácti es poradila hladce s Němkou Carinou Witthöftovou dvakrát 6:2.

"Bude to zase bitva. Přichází brzy, ale tak to je. Raději bychom se utkaly později, ale není to konec světa," řekla Serena směrem k souboji s Venus ve třetím kole. Dřív se na grandslamu potkaly pouze jednou, a to právě při jejich prvním souboji, ke kterému došlo na Australian Open v roce 1998 a ve druhém kole vyhrála Venus.

I Venus konstatovala, že k utkání dojde brzy a obě se budou muset zlepšit. Jinak o rodinném souboji moc mluvit nechtěla. "Jinou otázku nemáte?" odbyla Venus novináře na tiskové konferenci a nechtěla ani komentovat předešlé vzájemné zápasy. "Z minulosti se snažím poučit a vždycky hledím do budoucna," řekla Venus.

Možná se Venus neměla chuť se Serenou porovnávat, jelikož za ní zaostává. Ve vzájemných zápasech vede Serena celkově 17:12 a na grandslamech 15:10. Serena už vyhrála čtyřiadvacet grandslamových titulů a Venus "pouhých" sedm.

Serena Williamsová postoupila i přes tento lehce nekomfortní outfit • Foto AP Photo/Julio Cortez

Poslední vzájemný zápas ale zvládla lépe Venus. Vyhrála letos na turnaji v Indian Wells, ale faktem je, že Serena teprve začínala hrát po mateřské pauze. "Vzájemné zápasy nám pomáhají se zlepšit, tak tomu bylo vždy," řekla Serena.

Venus Williamsová vyhrála US Open v letech 2000 a 2001. Serena poprvé zvedla první ze svých šesti trofejí v roce 2002 a poslední před čtyřmi lety.

Americké publikum bude mít v pátek problém. Bude se muset rozhodnout, které ze sester fandit. "Normálně bych řekla, ať povzbuzují mě, ale v tomhle případě to je jedno. Ať budou fandit mně, nebo Venus, bude to fungovat," řekla Serena.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (Rus.) - Tsitsipas (15-Řec.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3,

Čorič (20-Chorv.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3,

Raonic (25-Kan.) - Simon (Fr.) 6:3, 6:4, 6:4,

Wawrinka (Švýc.) - Humbert (Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5,

Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 6:2,

Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4),

Anderson (5-JAR) - Chardy (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4,

Isner (11-USA) - Jarry (Chile) 6:7 (7:9), 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4,

Basilašvili (Gruz.) - Sock (18-USA) 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3),

Chačanov (27-Rus.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3, 6:3,

Shapovalov (28-Kan.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (7:2), 6:4,

Verdasco (31-Šp.) - Murray (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:4,

Pella (Arg.) - Lorenzi (It.) 7:5, 6:0, 6:2,

Lajovič (Srb.) - Norrie (Brit.) 6:2, 2.6, 6:4, 6:4,



Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:0, 6:1,

Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3,

Mertensová (15-Belg.) - Lapková (Běl.) 6:2, 6:0,

Sevastovová (19-Lot.) - Liuová (USA) 6:3, 6:1,

Azarenková (Běl.) - Gavrilovová (25-Austr.) 6:1, 6:2,

Stephensová (3-USA) - Kalininová (Ukr.) 4:6, 7:5, 6:2,

V. Williamsová (16-USA) - Giorgiová (It.) 6:4, 7:5,

Karolína Plíšková (8-ČR) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:3,

Wang Čchiang (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:1,

Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 7:5,

Bartyová (18-Austr.) - Šafářová (ČR) 7:5, 6:3,

S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:2,

Keninová (USA) - Sakkariová (32-Něm.) 4:6, 6:1, 6:4,

Petersonová (Švéd.) - Kingová (USA) 7:5, 6:1,

Kanepiová (Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:3.



Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bondarenková, Kruničová (Ukr./Srb.) 7:6 (7:4), 6:1.

Středeční program (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Stephensová (3-USA) - Kalininová (Ukr.), A. Murray (Brit.) - Verdasco (31-Šp.) 01:00 S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.), Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.)

Kurt Louise Armstronga: Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.), Giorgiová (It.) - V. Williamsová (16-USA), Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA), 01:00 Sock (18-USA) - Basilašvili (Gruz.), Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.).

Grandstand: Humbert (Fr.) - Wawrinka (Švýc.), Görgesová (9-Něm.) - Makarovová (Rus.), Isner (11-USA) - Jarry (Chile), Sakkariová (Řec.) - Keninová (USA).

Kurt č. 5: 1. zápas Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.), 3. zápas Karolína Plíšková (8-ČR) - Bogdanová (Rum.),

Kurt č. 17: 4. zápas Šafářová (ČR) - Bartyová (18-Austr.).