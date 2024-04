Draft NFL: Všechno do útoku! Trefili Patriots nového Bradyho?

DRAFT NFL 2024 1. Caleb Williams (quarterback) Chicago Bears 2. Jayden Daniels (quarterback) Washington Commanders 3 Drake Maye (quarterback) New England Patritots 4. Marvin Harrison Jr. (wide receivrer) Arizona Cardinals 5. Joe Alt (ofenzivní tackle) Los Angeles Chargers 6. Malik Nabers (wide receiver) New York Giants 7. JC Latham (ofenzivní tackle) Tennessee Titans 8. Michael Penix Jr. (quarterback) Atlanta Falcons 9. Rome Odunze (wide receiver) Chicago Bears 10. J.J. McCarthy (quarterback) Minnesota Vikings 11. Olu Fashanu (ofenzivní tackle) New York Jets 12. Bo Nix (quarterback) Denver Broncos 13. Brock Bowers (tight end) Las Vegas Raiders 14. Taliese Fulaga (ofenzivní tackle) New Orleans Saints 15. Lailatu Latu (defenzivní end) Indianapolis Colts 16. Byron Murphy II (defenzivní tackle) Seatlle Seahawks 17. Dallas Turner (linebacker) Minnesota Vikings 18. Amarius Mims (ofenzivní tackle) Cincinnati Bengals 19. Jared Verse (defenzivní end) Los Angeles Rams 20. Troy Fatuanu (ofenzivní tackle) Pittsburgh Steelers 21. Chop Robinson (defenzivní end) Miami Dolphins 22. Quinyon Mitchell (cornerback) Philadelphia Eagles 23. Brian Thomas Jr. (wide receiver) Jacksonville Jaguars 24. Terrion Arnold (cornerback) Detroit Lions 25. Jordan Morgan (ofenzivní tackle) Green Bay Packers 26. Graham Barton (center) Tampa Bay Buccaneers 27. Darius Robeinson (defenzivní lineman) Arizona Cardinals 28. Xavier Worthy (wide receiver) Kansas City Chiefs 29. Tyler Guyton (ofenzivní tackle) Dallas Cowboys 30. Nate Wiggins (cornerback) Baltimore Ravens 31. Ricky Pearsall (wide receiver) San Franciscco 49ers 31. Xavier Legette (wide receiver) Carolina Panthers