Kvitová o showbyznysu i sexy focení: Připadala jsem si jako boxerka

Jste fanynkou seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde jste dostala i zatím největší hereckou roli. Jaké bylo natáčení?

„Od té doby nepřišla žádná další nabídka, což absolutně nechápu. (smích) Pro mě to byla výborná zkušenost. Moc mě to bavilo. Bála jsem se, že ostatním scénky zkazím, že kvůli mně budeme na scéně strašně dlouho. První natáčecí den se odehrával jenom na tenise, což mi bylo příjemnější.“

A ten druhý?

„To už jsme byli v ordinaci, kde jsem měla víc textu. Trochu jsem se do něj motala, něco se upravilo. Snad jsem roli nějak zvládla. A hlavně se kvůli mně nějak zvlášť nepřetahovalo. Jinak to bylo super. Petra Rychlého znám už delší dobu, ale poznala jsem i další herce a zákulisí. Hezký!“

Jaké jste měla ohlasy?

„Moc se jich ke mně nedoneslo. Na nějakou hereckou cenu to asi nebylo.“

Před kamerou jste se ale objevila ještě v reklamě na mobilního operátora.

„Ano, moje mávací scéna.“

Jak dlouho jste ji pilovali?

„Zhruba týden… Ne, asi dvě hodiny. V Peci pod Sněžkou. Asi mě viděli v Ordinaci, tak mi dali vyloženě velký prostor! (smích) Obecně mi tahle reklama připadá hodně srandovní.“

Potkala jste se s Jiřím Langmajerem, Kryštofem Hádkem a dalším osazenstvem Hotelu Růženka?

„Ne, vůbec. Točili mě úplně zvlášť. Škoda.“

Evidentně se ale lepšíte, naposledy jste při turnaji v New Havenu točila pro WTA video o zavedení časomíry 25 vteřin mezi výměnami, a tam jste působila sebejistěji.

„Už jsem byla lepší, jo? Asi potřebuju víc tréninku. Už třetí rok po sobě tam vymýšleli legrační video. Mají jednoho šikovného kluka, který to má na povel.“

Asi nejodvážnější sexy fotky jste udělala nedávno pro časopis Elle, k němuž vás pobídl váš sponzor. Váhala jste?

„Paní fotografka vymyslela, že to bude retro-sexy-nevímco. A když mě malovali a dělali mi vlasy, připadala jsem si spíš jako boxerka. Ale ve finále to vyšlo docela hezky. Bylo to delší, než jsem předpokládala. Poslední fotku jsme dělali na antuce, kterou jsem pak měla úplně všude. Stačí mi, když ji mám na ponožkách a na ruce. Jinak fajn.“

Připadala jste si jako svůdnice?

„Tak jsem si teda vůbec nepřipadala. Chodila jsem tam v plavkách, lidi na mě koukali.“

Docela vám to slušelo.

„Děkuju. To víte, co se nepovedlo, tak vyretušovali.“

Teď v Cincinnati jste si zase vyzkoušela golf. Jak vám šel?

„Na to se neptejte.“

Takže žádná sláva?

„Jo, špatně. Jirka Vaněk (trenér) se mi snažil radit, ale moc neuspěl. Musím potrénovat. Ale tohle byla spíš taková sranda. Nazývá se to Top Golf. Na několika stanovištích servírovali jídlo a pití. Do toho pinkáte golf, trefujete terče, dostáváte body. Jirka Fencl (kouč kamarádky Lucie Hradecké) zbožňuje golf, takže byl nejvíc nadšený. Já golfu neholduju, podle toho vypadalo moje skóre. Musím se zlepšit, potřebuju trenéra!“

Co byste si chtěla ještě vyzkoušet? Zpívat?

„Ne, prosím vás. Zpívat a tančit nikdy.“

Ani účast ve StarDance by vás nelákala?

„To bych mohla natrénovat. Musela bych to vydřít. Ale sama od sebe někde trsat, to se stydím, to mi nejde.“

Máte raději svůj klid, co?

„Určitě. Radši se schovám. Doma na gauči si zapálím svíčku, pustím si televizi a koukám do blba.“