Jarolím si po vyhazovu z repre odnesl tučnou odměnu. Padák za 3 mega!

Pětadvacet měsíců víceméně marné snahy trenéra udělat z českého nároďáku konkurenceschopný tým skončilo. „Byla to totální katastrofa. Nevěděli jsme, co hrát. Měli jsme hlavy dole, nikdo nezařval. Udělali jsme snad deset školáckých chyb a Rusové je trestali,“ popsal stav záložník Jakub Jankto. A přišlo, co přijít muselo, když kouč sám nerezignoval.

„Situace si žádala okamžité řešení. Jsem rád, že jsme se s Karlem Jarolímem domluvili, tým potřebuje nový impulz,“ prohlásil šéf FAČR Martin Malík po příletu z Ruska.

Kouč, jemuž expředseda Miroslav Pelta podškrábl plat 640 tisíc měsíčně, po zápasu pravil: „Zaloužil bych si veřejnou popravu.“ Zase tak zlé to pro neúspěšného trenéra nebylo. „Ukončení smlouvy přijde fotbalovou asociaci na tři miliony korun,“ řekl zdroj obeznámený s jednáním. Karel sice vyletěl z letadla, ovšem na takovém padáku dosedl hladce…

Jarolím měl na kahánku už loni, kdy čelil ostrému ataku místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. Nakonec se domluvili na pokračování. Na Strahově jsou rádi aspoň za to, že nemusí trenérovi doplácet celou smlouvu datovanou do konce kvalifikačního cyklu na Euro 2020, což by se vyšplhalo na 12 milionů korun.

Karel si sbalil padák a vzkázal: „Ať už přijde kdokoliv, přeju mu hodně štěstí!“ Bude ho potřebovat, takhle rozložený český nároďák asi nikdy nebyl.