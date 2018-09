Šilhavý nový trenér reprezentace? Dohodneme se, potvrdil Berbr

Ze skupinky uchazečů o místo trenéra národního týmu vyskočil jeden výrazný favorit. Jaroslav Šilhavý. Vedení fotbalové asociace nyní jedná výhradně s ním. „Bude to on. Dohodneme se. Ještě to není, ale bude. Není žádná překážka, která by tomu stála v cestě. Jarda by už v úterý chtěl letět za hráči, Když mi tohle řekne, je to pro mě pozitivní a důležitý přístup,“ řekl pro iSport.cz místopředseda FAČR Roman Berbr.