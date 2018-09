Osminásobný vítěz Pardubické vzdal dostihy: Váňa trpí bolestmi, další operace!

Trpí nesnesitelnými bolestmi kyčelního kloubu a je nucen se podrobit složité operaci. Přesto se rozhodl, že unikátní rovinový dostih trenérů v 65 letech absolvuje a stane se nejstarším vítězem. Včera to však vzdal.

„Je to na ho*no. Mám obrovské bolesti a nemůžu ani řídit auto, natož jet dostih. Byla by to ostuda, vždyť jsem tři neděle neseděl na koni,“ svěřil se exkluzivně pro Blesk a dodal: „V pátek jdu na magnetickou rezonanci, pak na CT a odběr krve. Pokud testy dopadnou dobře, tak mě čeká operace a výměna kyčelního kloubu. Čím dříve to bude, tím lépe. Na levé noze endoprotézu dávno mám.“

V sobotu do Prahy přijede jako divák. „Snad dorazím alespoň o berlích nebo přijedu na kole,“ snažil se věc zlehčovat. Trpí ale jako zvíře. „Při poslední projížďce na koni jsem jel jen krokem, a kdybych byl sra*ka, tak jsem se rozbrečel,“ přiznal Váňa.

Dostih trenérů mj. pojede i Martina Růžičková (53), kterou z tribuny bude povzbuzovat manžel a herec Rudolf Jelínek (83).