Předplatné

Ronaldo dal další dva góly za Portugalsko, už jich má 140. Anglie zdolala Andorru

Cristiano Ronaldo přidal další dva góly za Portugalsko
Cristiano Ronaldo přidal další dva góly za PortugalskoZdroj: ČTK
Cristiano Ronaldo v diskuzi se sudím Anthonym Taylorem
Anglická radost z gólu proti Andoře
Cristiano Ronaldo se v Arménii dvakrát trefil
Anglická radost z gólu proti Andoře
Portugalci si v Arménii zastříleli
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala stoprocentní. Srbové vyhráli v Lotyšsku 1:0 a bodovali i ve třetím kvalifikačním utkání. Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič strávil celé utkání na lavičce vítězů.

Portugalci, kteří v červnu podruhé ovládli Ligu národů, dnes vstoupili do skupiny F, kde jsou i Maďarsko a Irsko. Hosté rozhodli v Jerevanu o triumfu už v rozmezí 10. až 32. minuty, kdy se trefili Félix, Ronaldo a Cancelo. První dva jmenovaní se prosadili i po změně stran. Čtyřicetiletý Ronaldo zaokrouhlil počet reprezentačních branek na 140. Posunul tím vlastní rekord v počtu zásahů na mezinárodní scéně.

Anglie se dostala do vedení po vlastním gólu Garcíi, ve druhé půli se prosadil Rice. Výběr německého trenéra Tuchela vede skupinu K o pět bodů před Srby, kteří odehráli o duel méně. Angličané v kvalifikaci stále neinkasovali.

Jediný gól v souboji Lotyšska se Srbskem vstřelil ve 12. minutě Vlahovič. Birmančevič třináctý reprezentační start nepřidal. Minulý týden nastoupil v lotyšské metropoli se Spartou, která tam navzdory prohře 0:1 s FC Riga postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina F:
Jerevan: Arménie - Portugalsko 0:5 (0:3)
Branky: 10. a 61. Félix, 21. a 46. Ronaldo, 31. Cancelo.

20:45 Irsko - Maďarsko (Dublin).

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko11005:03
2Maďarsko00000:00
2Irsko00000:00
4Arménie10010:50

    Skupina H:

    20:45 San Marino - Bosna a Hercegovina (Serravalle), Rakousko - Kypr (Linec).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Bosna33004:19
    2Rakousko22006:16
    3Rumunsko42028:46
    4Kypr31023:43
    5San Marino40041:120

      Skupina K:
      Riga: Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1)
      Branka: 12. Vlahovič.

      Birmingham: Anglie - Andorra 2:0 (1:0)
      Branky      : 23. vlastní García, 67. Rice.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Anglie44008:012
      2Srbsko32104:07
      3Albánie41214:35
      4Lotyšsko41122:54
      5Andorra50050:100

        Začít diskuzi

        Fotbal 2025

        Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

        Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

        Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

        Doporučujeme

        Články z jiných titulů