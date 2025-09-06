Ronaldo dal další dva góly za Portugalsko, už jich má 140. Anglie zdolala Andorru
Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala stoprocentní. Srbové vyhráli v Lotyšsku 1:0 a bodovali i ve třetím kvalifikačním utkání. Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič strávil celé utkání na lavičce vítězů.
Portugalci, kteří v červnu podruhé ovládli Ligu národů, dnes vstoupili do skupiny F, kde jsou i Maďarsko a Irsko. Hosté rozhodli v Jerevanu o triumfu už v rozmezí 10. až 32. minuty, kdy se trefili Félix, Ronaldo a Cancelo. První dva jmenovaní se prosadili i po změně stran. Čtyřicetiletý Ronaldo zaokrouhlil počet reprezentačních branek na 140. Posunul tím vlastní rekord v počtu zásahů na mezinárodní scéně.
Anglie se dostala do vedení po vlastním gólu Garcíi, ve druhé půli se prosadil Rice. Výběr německého trenéra Tuchela vede skupinu K o pět bodů před Srby, kteří odehráli o duel méně. Angličané v kvalifikaci stále neinkasovali.
Jediný gól v souboji Lotyšska se Srbskem vstřelil ve 12. minutě Vlahovič. Birmančevič třináctý reprezentační start nepřidal. Minulý týden nastoupil v lotyšské metropoli se Spartou, která tam navzdory prohře 0:1 s FC Riga postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina F:
Jerevan: Arménie - Portugalsko 0:5 (0:3)
Branky: 10. a 61. Félix, 21. a 46. Ronaldo, 31. Cancelo.
20:45 Irsko - Maďarsko (Dublin).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Irsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Arménie
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
Skupina H:
20:45 San Marino - Bosna a Hercegovina (Serravalle), Rakousko - Kypr (Linec).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|2
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|3
Rumunsko
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|4
Kypr
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
San Marino
|4
|0
|0
|4
|1:12
|0
Skupina K:
Riga: Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1)
Branka: 12. Vlahovič.
Birmingham: Anglie - Andorra 2:0 (1:0)
Branky: 23. vlastní García, 67. Rice.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|4
|4
|0
|0
|8:0
|12
|2
Srbsko
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|3
Albánie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|4
Lotyšsko
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|5
Andorra
|5
|0
|0
|5
|0:10
|0