Srdcař z Dublinu v nejprestižnější světové organizaci UFC svedl pětadvacet bitek. Jednadvacetkrát uspěl, z toho osmnáctkrát ukončil duel knockoutem a čtyřikrát prohrál.

Naposledy potupně vloni v říjnu s obávaným Khabibem Nurmagomedovem, který ho uškrtil v Las Vegas. „Starým známým kolegům přeji, aby jim to v zápasech klapalo. Já se teď připojím k bývalým bojovníkům, kteří už jsou v důchodu,“ uvedla hvězda.

A také chlápek, který MMA proslavil po celém světě. Je prvním fighterem, který držel v UFC tituly ve dvou divizích najednou. A jediným bojovníkem v historii UFC, který vyhrál zápasy ve třech váhových divizích během pouhého roku.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!