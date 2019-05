Královna biatlonistů potvrdila, že za tři roky končí. Trápí ji chtíč!

Jak se cítíte jako Biatlonistka roku?

„Určitě fajn. Je to odměna za sezonu. Je vidět, že si toho někdo váží a všímá.“

Změnil se vám hodně život?

„Já myslím, že jsem furt stejná, snažím se o to. Doufám, že mě to moc nezměnilo, ani nezmění.“

Lidi vás na ulici poznávají a zastavují?

„Už i v civilním oblečení, tak si říkám, že to začíná být vážné.“

Jak jste oslavila úspěšnou sezonu?

„To jsem ještě nestihla. Nemáme volno, takže asi nic nebude. Až na jaře příští rok.“

Stihla jste si vůbec odpočinout?

„Přišlo mi, že moc ne. Potřebovala bych spát tak tři dny v kuse a dát si trochu oddych.“

To kvůli škole? Měla jste teď státnice...

„Byl to stres, ale to zná každý před důležitou zkouškou. Bylo to dlouhé, ale zvládli jsme to všichni z ročníku, takže super.“

Bylo to pro vás víc stresující než na střelnici?

„To rozhodně. Tohle je takový jiný stres, ale myslím, že byl větší. Zakoktávala jsem se při obhajobě bakalářky, a to se mi normálně nestává.“

Budete studovat dál?

„Mám podané přihlášky. Na ČZU, jedu zkusit i přijímačky na veterinu do Brna. Tak uvidíme.“

Pro vás je základem života škola, nikoliv biatlon, že?

„Já si to takhle stavím a byla bych ráda, aby to tak bylo. Že až skončím, tak abych mohla jít normálně do práce a nemusela spoléhat na to, že budu jen v biatlonu.“

Stále tedy platí, že po olympiádě v Pekingu končíte?

„To je za tři roky, že? Tak to platí.“ „

Není to málo?

„Nejsou to jen tyhle tři roky, je to spousta let předtím a kupí se to.“ „

Co myslíte? Zdravotní věci?

„Taky. A psychika a nějaký chtíč normálního života. Tohle je bublina, nikoliv normální život. Přijde mi to dlouhé být tu ještě dalších sedm let. To je děsivý.“ „

To asi nemáte pochopení pro Jaromíra Jágra, který v sedmačtyřiceti stále hraje hokej.

„U chlapů je to jiný. Oni nikam nespěchají, jim je to jedno. Přijedou domů se občas ukázat manželce a dětem a je to v pohodě. Ale u holek je to jinak.“

Překvapila vás Gabriela Koukalová rozhodnutím defi nitivně uzavřít svou kariéru?

„Já si trochu myslela, že bude pokračovat, ale je to její rozhodnutí a měli by ho všichni respektovat. Moc bych jí přála, aby byla šťastná.“ „

Nemrzí vás, že si s ní nezajedete štafetu? To by byl supertým…

„Nevím, jak by na tom byla. Ty časy, kdy byla suverénní, jsou... už chvíli biatlon nedělá. To se špatně hodnotí. Já s ní samozřejmě problém nemám, klidně bych si s ní ráda popovídala i trénovala.“