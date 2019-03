Insider o MS v biatlonu: Jako Fourcade Davidová nebude, co přinesl Nor? | iSport.cz

Davidová je podepsaná pod všemi českými biatlonovými medailemi v této sezoně Světového poháru a vede jeho pořadí ve vytrvalostních závodech. Takže se nabízí, že právě nejdelší distance by mohla být největší českou šancí na stupně vítězů.

„Ale Markéta má záběr daleko širší, ona je velmi rychlá závodnice na lyžích, takže může uspět ve sprintu, pokud by se jí podařil, tak ve stíhacím závodě nebo i v závodě s hromadným startem, pokud se tam kvalifikuje,“ říká Ivo Pospíšil.

Ten se zamýšlel také nad změnami, které do Česka přinesl nový norský kouč Egil Gjelland. „Přínos kouče Gjelanda bude potřeba hodnotit až po delší době. Ale Markétě Davidové určitě pomohl najít nové návyky. Na druhou stranu Eva Puskarčíková jezdí prakticky to samé, co v minulé sezoně, a Veronika Vítková šla paradoxně dolů,“ uvedl Pospíšil.

U mužů se prý pracuje na změně techniky běhu, což je ale otázka delší doby. „U žen se nastavily nějaké změny ve střelbě, nové mušky, kdo chtěl, mohl na to přistoupit,“ přiblížil expert Sportu.

Mohla by Markéta Davidová v budoucnu zářit třeba jako legendární Francouz Martin Fourcade?

„Myslím že ne, spíš může být druhou Magdalenou Neunerovou. U ní je známo, že byla také rychlá na lyžích. Ale Němka končila kariéru v 26 letech, chtěla zkusit něco nového, šla do rodinného života. A Davidová je nastavená podobně, ani se tím netají, že by chtěla po olympiádě v Pekingu (2022) skončit, takže od ní asi sedm celkových triumfů v SP čekat nemůžeme,“ říká Ivo Pospíšil. A kdo z Čechů by ještě mohl uspět na MS? Podívejte se ve videu!