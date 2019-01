Nespokojený Rybář: Vítková nás trápí nejvíc. Co řekl o fyzičce Čechů? | iSport.cz

Je to jeho první rok v roli sportovního ředitele a metodika. Jenže je v kontaktu s trenéry Zdeňkem Vítkem a Egilem Gjellandem beztak každou chvíli. Po první polovině sezony čeští biatlonisté mezi špičku nepatří, a tak měsíc a půl před mistrovstvím světa v Östersundu ví, že musí vyřešit řadu problémů. „Stále je však čas,“ nepanikaří Ondřej Rybář.

Když se podíváte na první půlku sezony, jak byste ji hodnotil?

„Pokud se mám bavit o tom, zda jsem spokojený, nebo ne, tak určitě být spokojení nemůžeme. To by bylo špatně. Po letech, kam se biatlon propracoval, to má teď ke spokojenosti daleko. Na druhou stranu to ale zase není propadák, jak spousta lidí avizuje. Jsou tam dvě pódia v podání Markéty a štafety žen, dva kluci se pohybují kolem první patnáctky... To jsou pro nás jisté výsledky a ukazují, že ne vše je špatně. Je tam však to ALE. Není to, co bychom si představovali, a rádi bychom viděli víc pódií nebo umístění do první desítky, protože odtamtud je to už blízko k absolutní spokojenosti. Ze třetí desítky je to ale už o kus složitější.“

Hledáme, kde se u Vítkové stala chyba

Navíc české ženy už ani v top 30 SP nejsou a již dvakrát chyběly v závodě s hromadným startem. Je tohle velký vykřičník?

„Takováto situace je na draka. To je přesně to, co nechceme, protože závod bez české účasti je pro nás méně atraktivní a ukazuje to, že jsou tam ta ale. Nemyslím si, že bychom neměli závodnice, jež by tam nemohly startovat... Jenže se bohužel sešla spousta věcí. Třeba Markéta je tam schopná jezdit stabilně, ale je mladá a potřebuje vyzrát. Je určitě třeba, aby mladí měli prostor, ale také aby to na nich zase úplně nestálo, a od toho by tam měli mít ty starší a zkušenější, kteří by jim dělali závětří. Jenže to se nám teď bohužel nedaří.“

Jedním z příkladů je hlavně Veronika Vítková, která se letos hodně hledá, že?

„Pro Verču je to sezona, která je překvapením. Opravdu. To nikdo nečekal, že bude jezdit takhle. A pořád se hledá příčina, proč tomu tak je.