Hrdinka českého bronzu! Davidová letěla a využila strachu: Holky se bály | iSport.cz

Českému úspěchu přitom úvod závodu příliš nenasvědčoval. První závodnice Lucie Charvátová sice byla bezchybná vleže, ale po stojce musela na jedno trestné kolo a navíc pak výrazně ztratila v závěrečném běžeckém kole. Uznala, že první dvě kola přepálila, když se držela se soupeřkami. "Šla jsem asi trochu přes závit. Bohužel tělo už mě neposlouchalo vestoje, cítila jsem tam velkou únavu," řekla České televizi.

Vítkové předala jako třináctá s téměř minutovou ztrátou na desítku. Bronzová olympijská medailistka, která v Oberhofu ze sprintu nepostoupila ani do stíhačky, dvakrát dobíjela vleže, ale díky čisté stojce přiblížila českou štafetu na dohled desítky.

Po úsecích Lucie Charvátové a Veroniky Vítkové byly Češky až dvanácté, vidina pěkného umístění daleko. Jenže Davidová se na svém úseku vybičovala k neskutečné jízdě a svůj tým vytáhla na čtvrtou příčku, tedy na dohled medaile!

Davidová po trati doslova letěla, nemusela ani jednou dobíjet a předala Puskarčíkové jako čtvrtá se ztrátou necelých šesti sekund na třetí Francouzky. "Já jsem se prostě snažila (při střelbě) soustředit na to, na co mám. A povedlo se, bylo to dneska hrozně těžký," pochvalovala si.

Vypořádala se i s nástrahami těžké tratě s čerstvým sněhem, na které řada biatlonistek ve sjezdu upadla. "Hrozně mi pomohly lyže. Ty sjezdy byly dneska nebezpečné, takže se toho holky hodně bály. Tak jsem se snažila toho využít a trošku to rozjet," líčila Davidová.

Puskarčíková byla poprvé nasazena jako finišmanka. "Podávala tady poměrně perfektní výkony, tak jsme jí věřili a dali jsme ji na poslední úsek," vysvětlil asistent trenéra Jiří Holubec. Dvanáctá žena sprintu v Oberhofu důvěru nezklamala. Čistou ležkou se díky trestnému kolu Francouzky Anais Bescondové posunula na třetí místo a ze stojky, kde jednou dobíjela, odjížděla dokonce společně s druhou Němkou Denise Herrmannovou. Zezadu pak na ni útočila Eckhoffová, která se jí půl kilometru před cílem přiblížila na 6,3 sekundy.

Puskarčíková ale náporu odolala a nakonec v cíli ztratila jen 3,2 sekundy na druhé Němky. "Před Evikem smekám mokrou čepicí, co mám na hlavě," poznamenal Holubec. Puskarčíková se při odjezdu ze střelnice snažila zachytit výborné běžkyně Herrmannové. "Chtěla jsem ji využít, aby mě popotáhla, protože jsem se bála, že tam za mnou někdo takhle rychlej bude. Na kopci jsem se otočila a opravdu tam byla Tirill. Měla jsem trošku nervíky," přiznala. Od vítězných Rusek Češky dělilo 36,7 sekundy.

České biatlonistky skončily ve štafetě na stupních vítězů poprvé od března 2017, kdy v Pchjongčchangu doběhly rovněž třetí Jessica Jislová, Puskarčíková, Charvátová a Gabriela Koukalová. V úvodní štafetě této sezony v Hochfilzenu byly Češky deváté.