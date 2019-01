MS biatlon 2019: Vstupenky, nominace, Češi, tipy a novinky | iSport.cz

Pořadatel MS: Östersund porazil i Nové Město

Volbu pořadatele padesátého ročníku MS v biatlonu s přehledem vyhrálo švédské město Östersund. To v hlasování se sedmadvaceti hlasy hladce porazilo další tři adepty. Tím byl rakouský St. Wolfgang, který získal šestnáct hlasů, Nové Město na Moravě získalo čtyři hlasy a ruský Chanty-Mansijsk dva. Mistrovství světa se bude v Östersundu konat již potřetí, světová biatlonová špička se tam představila již v letech 1970 a 2008. Vloni se MS konalo v rakouském Hochfilzenu.

Program MS: Dvanáct disciplín a jedna novinka

Během deseti dnů se biatlonisté postaví na start hned dvanácti disciplín. Pět z nich je čistě ženských, pět mužských a dvě smíšené. A právě jedna ze dvou smíšených disciplín bude na letošním šampionátu novinkou. Jedná se o smíšenou štafetu dvojic, která se už několikrát objevila ve Světovém poháru, ale na MS to je novinka. Jak tahle disciplína vypadá? Začínat bude žena, kterou čekají dvě 1,5 kilometrová kola a střelby vestoje i vleže. To samé pak čeká i muže. Oba se pak ještě vystřídají, celý závod tedy dokončí muž.

Česká nominace na MS

Čeští biatlonisté se už ve druhé sezoně musí obejít bez hvězdy Gabriely Koukalové, která ukončila kariéru, a zatím se jim s novým koučem Egilem Gjellandem z Norska nedaří tak, jak by si představovali. Třetím místem ve vytrvalostním závodě v Pokljuce potěšila ženská naděje Markéta Davidová, kterou tak určitě nominace na šampionát nemine, stejně jako zkušenou Veroniku Vítkovou či Evu Puskarčíkovou. Ta také vedle Davidové nejvíce přispěla k bronzovému úspěchu ženské štafety na SP v Oberhofu. Mezi muži se dá očekávat účast Michala Krčmáře, Ondřeje Moravce či nadějného Jakuba Štvrteckého.

Vstupenky na MS v biatlonu

Celý biatlonový šampionát můžete sledovat na iSport.cz v podrobných ONLINE textových přenosech. Fanoušci, kteří by si rádi do Švédska zajeli českým biatlonistům zafandit osobně, si mohou už nyní pořídit vstupenky. K dispozici jsou jak jednodenní, tak hromadné. Jednodenní vstupenky stojí od 200Kč až do 1 270Kč, permanentky se pak dají pořídit v balíčcích od 7. do 10. března v cenách od 700Kč až do 4250Kč a od 12. do 17. března v cenové relaci od 890 Kč do 5 000Kč.

MS ve Švédsku: pozor na alkohol, drogy i sex

Švédská biatlonová asociace kromě možností a práv upozorňuje návštěvníky i na různé okolnosti, kvůli kterým by se mohli ve Švédsku dostat do problémů se zákonem. Předem tak varuje, že tvrdý alkohol a víno se dá pořídit pouze u jediné společnosti (Systembolaget) a zároveň upozorňuje, že řízení pod vlivem alkoholu je trestné.

Rovněž je trestné jakékoliv užívání a vlastnictví drog a upozorňuje, že ve Švédsku je nezákonný i sex za peníze. Zároveň hlásí, že je zakázáno do areálu vcházet s alkoholem, zbraněmi, kamerami, deštníky, hořlavými látkami, pyrotechnikou a zvířaty. Návštěvníci se zvířaty sice puštěni budou, nebudou si je však smět vzít na tribunu.

Maskot

Diváky přímo v areálu bude bavit zelený maskot Birger. Maskot bude v podobě syna jezerní příšery Storsjöodjuret, která je úzce spjatá s městem Östersundem. „Jsem malá příšerka. Žiju hluboko v jezeře Storsjön spolu s tátou a kamarádem. Moje máma a sestra žijí v jezeře ve Skotsku,“ hlásí nový maskot.

