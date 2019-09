Šílenci na US Open! Vztek, hádky a střelba raketou. Řádila i Plíšková

Sport gentlemanů? Během některých tenisových utkání jde spíš o pravý opak. Přesvědčit se o tom mohou fanoušci na letošním US Open. Na kurtech jsou kromě krásných výměn k vidění i agresivní hráči. Sprostá slova a kusy rozmlácených raket létají vzduchem. Nervy ruply i české hvězdě Karolíně Plíškové.

Na US Open občas tenistům prasknou nervy, a pak to odnášejí nejen jejich rakety

Na US Open občas tenistům prasknou nervy, a pak to odnášejí nejen jejich rakety • FOTO: koláž iSport

Nedá si pokoj! Pátý tenista světového žebříčku Daniil Medveděv na US Open během tří zápasů posbíral za nevhodné chování pokuty v celkové výši 19 000 dolarů, v přepočtu téměř půl milionu korun. Naposledy mu vedení turnaje vyměřilo v sobotu trest ve výši devět tisíc dolarů za to, že vztekle vytrhl podavači ručník a hodil ho na zem. K tomu pak předvedl obscénní gesto. V zápase třetího kola proti Španělovi Felicianu Lópezovi ukázal prostředníček.

Největší šílenec je tradičně Kyrgios

Nick Kyrgios vyřadil v prvním kole US Open domácího Johnsona. I po vydařeném zápase si ale pustil pusu na špacír. • Foto AP/ Charles Krupa

Nick Kyrgios po vítězství 6:3, 7:6 a 6:4 nad domácím Stevem Johnsonem v prvním kole US Open označil vedení mužského tenisu za zkorumpované. Australan se o ATP otřel poté, co na tiskové konferenci dostal dotaz, jestli jeho přípravu na poslední grandslam sezony ovlivnila pokuta, kterou dostal po vyřazení ve druhém kole nedávného turnaje v Cincinnati. Australský tenista musel zaplatit 113 tisíc dolarů (2,5 mil. Kč) za nadávky rozhodčímu a rozmlácení dvou raket. „Vůbec. Navíc ATP je dost zkorumpované, takže jsem to vůbec neřešil,“ řekl Kyrgios, který se poté s novinářem pohádal