Nadal je po čtyřicáté v grandslamovém čtvrtfinále, půjde na Schwartzmana | iSport.cz

Nadal první vážný test v turnaji zvládl, ačkoli o druhý set přišel kvůli pasivitě a výborným úderům Čiliče. I golfista a kamarád Nadala Tiger Woods v hledišti kroutil hlavou, ale poté mu španělský trojnásobný vítěz US Open ukázal své kvality.

Levoruký Nadal zvedl diváky ze sedadel v koncovce. Doběhl volej Chorvata mířící ven z kurtu a míč poslal vedle sítě přesně do rohu. "Je to jednoduché popsat, a těžší zahrát. Byla to jediná možnost, jak výměnu vyhrát," řekl Nadal. Připravil si mečbol, který vzápětí 37. vítězným úderem zápasu proměnil.

"Zezačátku mě hodně tlačil, každý míč odpaloval rázně a já stál na return daleko. Po druhém setu jsem si řekl, že to musím změnit, jinak bude mít zápas ve svých rukou. Začal jsem returnovat více do kurtu a vyplatilo se mi to," řekl Nadal.

Schwartzmanovi pomohlo v klání se Zverevem nevhodné chování Němce, který ve druhé sadě za stavu 2:4 dostal dvě varování za napálení míče do hlediště a nadávky, kvůli čemuž přišel o podání. Zverev navíc zaznamenal 17 dvojchyb. "Dal mi díky tomu hodně příležitostí a bylo by hříchem je nevyužít. Return je mou silnou stránkou, hodně si na něj věřím a vedl jsem si dobře," řekl dvacátý nasazený Schwartzman.

Nadalovu bitvu sledoval i golfista Tiger Woods • Foto AP Photo/Seth Wenig

Po utkání si myslel, že jeho příštím soupeřem bude Ital Matteo Berrettini. "Hráli jsme zároveň, na velké obrazovce dávali, jak má mečbol, tak jsem si říkal: Zase on! Prohrál jsem s ním ze tří mečbolů ve Wimbledonu," řekl Argentinec. Až později zjistil, že ho čeká Nadal, se kterým v sedmi vzájemných zápasech uhrál pouhé dva sety. "Bude to chtít rány na lajnu a využít šance," uvedl Schwartzman.

Strýcová ve čtyřhře dohrála

"Soupeřky nás úplně přehrály. Když to sedne Ostapenkové, tak to střílí z jakéhokoliv úhlu kurtu. Zkoušely jsme tentokrát všechno, jenže ona prakticky všechno vracela a zabíjela. I proto jsme se do zápasu nemohly dostat," hodnotila Strýcová, kterou Ostapenková nastřelila smečí do zad stejně jako forhendem Sie Šu-wej.

Tchajwanka navíc hrála od druhé hry s nataženým tříslem, kvůli kterému se nechala ošetřovat. "Pro jistotu si to nechala ovázat, aby jí to víc nebolelo. Během zápasu si už ani nestěžovala a neovlivnilo nás to," řekla Češka.

V Paříži i v New Yorku podlehly Kičenokové a Ostapenkové ve stejné fázi. "Tentokrát jsme to odehrály o trochu lépe. Ony ale obecně nejsou pár, proti kterým hráváme rády, protože se proti nim nikdy nedostaneme do rytmu," řekla Strýcová.

Od triumfu v londýnském All England Clubu je Strýcová deblovou jedničkou. "Lidi si to uvědomují, někdo mi i pogratuluje. To je moc hezké. Soupeřky proti mně ale chtějí předvést svůj nejlepší výkon, protože přede mnou už nikdo lepší není," prohlásila třiatřicetiletá hráčka, jež může po US Open o první místo přijít.

Dostat se před ní můžou Francouzka Kristina Mladenovicová s Maďarkou Tímeou Babosovou, k tomu ale potřebují závěrečný grandslam sezony poprvé vyhrát. Strýcová se Sie Šu-wej si jako první pár sezony zajistily start na Turnaji mistryň. Účast v Šen-čenu měly jistou už před zápasem třetího kola.

Výsledky:

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Čilič (22-Chorv.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, Schwartzman (20-Arg.) - A. Zverev (6-Něm.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:3, Monfils (13-Fr.) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Andreescuová (15-Kan.) - Townsendová (USA) 6:1, 4:6, 6:2, Mertensová (25-Belg.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Kičenoková, Ostapenková (14-Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) 6:4, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 3. kolo:

Čchan Chao-čching, Venus (Tchaj-wan/N. Zél.) - Peschkeová, Koolhof (8-ČR/Niz.) 6:3, 7:6 (7:0).