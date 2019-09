US Open | Rekordní pokuta za "střelbu" na rozhodčího | iSport.cz

„Co jsem jako udělal? Jaký gesto?“ křičel Mike Bryan na umpirovou rozhodčí Marianu Alvesovou, která mu na konci druhého setu dala napomenutí. „Dělal jste ze své rakety zbraň, to bylo nevhodné,“ reagovala portugalská rozhodčí.

Tvrdě reagovali i pořadatelé US Open, pokuta 10 tisíc dolarů je nejvyšší, kterou jakýkoli muž na letošních grandslamech dostal.

Hrající ikona mužské čtyřhry velmi dobře věděla, za co napomenutí a pokuta je. Argentinec Federico Delbonis proti bratrům Bryanovým ve výměně použil lob. Dopadl těsně k čáře, nejprve byl zahlášený jako dobrý, jestřábí oko ale výrok opravilo a přisoudilo fiftýn Američanům. V tu chvíli si Mike Bryan zapřel hlavu rakety do tváře, zamířil na chybujícího lajnového rozhodčího a „vystřelil“.

