Co klub, to dítě! Tvrďák Gudas je potřetí otcem, jak pojmenoval dceru?

Aby se bál, že si ho jednou začnou kluby NHL měnit jako ponožky. Pak by se z Radka mohl klidně stát starý Klapzuba. S každou změnou dresu se totiž jeho rodina rozroste o dalšího člena.

Tím posledním je malá Elvírka, kterou manželka Barbora porodila ve Washingtonu v noci z pátku na sobotu. Do hlavního města USA byl ke svému překvapení vyměněn z Philadelphie v červnu, když ho telefonát s nemilým oznámením zastihl na svatbě Jiřího Sekáče. „Nechtěl jsem to, ale beru to tak, jak to je. Bude to pro nás další životní kapitola. Obě děti se nám narodily na jiném místě. Třetí se narodí ve Washingtonu,“ povídal na začátku léta.

Díky Elvírce se Radko zároveň dostává do malého trháku v rodinném »souboji« se sestrou Karolínou, která se provdala za jeho exspoluhráče Michala Neuvirtha. Gudasovi teď vedou 3:2, když Neuvirthovi loni v prosinci na čas srovnali skóre narozením syna Marka. Teď ale řeší úplně jiné starosti, když je Michal po vyhazovu z Toronta bez práce.