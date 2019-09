Chicago je v Evropě, řešil se i dávný trapas. Kubalík láká na svíčkovou | iSport.cz

Blackhawks přiletěli do Evropy v pátek, ještě před dnešním úvodním soubojem turné v Berlíně proti Eisbären a následným duelem s Flyers v pražské O2 Areně oživili pamětníci vzpomínky na vystoupení týmu z Chicaga ve Švýcarsku. Střetli se o Victoria Cup, což byla trofej, kterou zavedla IIHF ke století své existence. Měly o ni hrát nejlepší evropské týmy a zástupce NHL, vydržela však jen dva roky.

V prvním ročníku v roce 2008 porazili New York Rangers vítěze někdejší Super Six z Magnitogorsku 4:3, Chicago o rok později padlo s Curychem 1:2.

„V brance měli Zoolandera,“ oprášil paměť Jonathan Toews a připomněl na fantastický výkon fínského brankáře Ariho Sulandera. Hráči Blackhawks ho překřtili podle postavy ztvárněné Benem Stillerem ve filmu Zoolander. Tak taky Švýcaři vyslovovali gólmanovo příjmení v němčině. „Byl to chlap, který měl na hlavě masku ve stylu Dominika Haška. Nedokázali jsme ho překonat,“ líčil kapitán Blackhawks.

Povedlo se jim to jen jednou. První a jednou trefu Chicaga obstaral Cam Barker, ano ten, který se stal posilou třineckých Ocelářů. Na duel v Praze už se může přijít jen podívat, nicméně ze současných Hawks pamatují tehdejší výlet kromě Toewse ještě Patrick Kane, obránci Duncan Keith, Brent Seabrook a brankář Corey Crawford. V zápase nastoupil rovněž Radek Smoleňák.

Překvapivě uspěli zástupci Evropy a hvězdám NHL až později došlo, jak vážně to Švýcaři brali. „Prohráli jsme a lidi šíleli. Hráči tam jezdili po ledě s obrovským pohárem a druhý den tomu všechny noviny věnovaly velkou pozornost. Všude byla fotka jejich kapitána s pohárem. My jsme to přitom vzali jen tak, že se to prostě stalo,“ pokračoval Toews.

Prý to nebyla jediná vzpomínka, která v něm žije. Při jiné příležitosti popisoval, jak se s nimi fanoušci u autobusu loučili a omlouvali se za porážku. „To bylo trochu zvláštní. Švýcarsko je neutrální země. Uznáváme zvyklosti a tradice každé země, do níž přijedeme. Byla tam tedy skupina lidí, kteří nechtěli sledovat, jak se někdo vrací domů nešťastný. My už byli myšlenkami pomalu na zápase s Floridou,“ vyprávěl. Mimochodem, úvodní duel NHL v Helsinkách prohrálo Chicago s Floridou 3:4 po nájezdech, v odvetě zvítězili 4:0.

Kubalík ve třetím útoku?

Sezona po prvním evropském turné pro ně skončila úspěšně, ukončili v ní bezmála půlstoletí dlouhý půst a poprvé od roku 1961 získali Stanley Cup. Dnes nastoupí v Mercedes Benz Aréne proti Eisbären Berlín, poté mužstvo čeká zahájení sezony proti Philadelphii v Praze.

„Takové tripy jsou skvělé. Pomáhají semknout se jako parta. To není jen fráze. Buduje se tím kolektiv. Trávíme spolu víc času, hrajeme karty a jiné hry. Chceme si to užít, bude to výborná příležitost poznat se navzájem trochu víc,“ popisoval útočník Andrew Shaw, jenž se do Chicaga vrátil po třech sezonách v Montrealu.

Hodně natěšený byl i Dominik Kubalík, který po skvělých sezonách v extralize a ve švýcarském Ambri usiluje o místo v sestavě. „Už se těším, jak je vezmu do restaurace a oni ochutnají jídla, která neznají. Svíčkovou, guláš, taky si v Praze dáme příští týden nejlepší pivo na světě,“ usmíval se při rozhovoru pro místní média.

Vedle něj získali Blackhawks přes léto pár dalších zajímavých jmen. Přišli obránci Olli Määttä, Calvin de Haan a taky brankář Robin Lehner, který se však v přípravě zranil, do útoku Shaw a Alexander Nylander. Kouč Jeremy Collinton prohlásil, že složení jednotlivých formací není vytesáno do kamene. Nicméně za předpokladu, že se dva posledně jmenovaní udrží na svých místech ve dvou elitních formacích, mohl by Kubalík nastoupit ve třetím útoku vedle českého centra Davida Kämpfa a Brandona Saada.