Slavia na Hrad! Prezident Zeman přijal hvězdy „nejúspěšnější investice“

„Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Hradě trenéra SK Slavia Praha Jindřicha Trpišovského, brankáře Ondřeje Koláře a záložníka Tomáše Součka, za účasti předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka. Při setkání ocenil úspěchy týmu SK Slavia Praha,“ okomentoval setkání mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Slávisté nejenže s přehledem vedou domácí FORTUNA:LIGU, ale úspěšně reprezentují český fotbal i v zahraničí, naposledy v Barceloně, kde na horké půdě Camp Nou uhráli v Lize mistrů cennou remízu 0:0.

Hrdinou zápasu v Katalánsku byl brankář Ondřej Kolář, snad proto šel na Hrad i on po boku opěvovaného záložníka Tomáše Součka, trenéra Jindřicha Trpišovského a předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka.

Právě s Tvrdíkem se Miloš Zeman velmi dobře zná, společně působili v ČSSD a za vlády dnešního prezidenta byl Jaroslav Tvrdík ministrem obrany.

V současné době vede bývalý politik klub, který i díky čínským majitelům vévodí českého fotbalu. „Slavia byla nejúspěšnější čínská investice v republice. Bohužel jedna z mála úspěšných, čehož lituji. O to více jsem ale obdivoval vzestup klubu a jeho úspěchy,“ prohlásil nedávno Miloš Zeman na televizi Barrandov. Tehdy varoval před možností zastavení přílivu čínských peněz do Edenu, ale to aktuálně, zdá se, nehrozí.