Poučení z Barcelony: Běhající slávisté jsou víc než neběhající Messi | iSport.cz

Jaké hlavní ponaučení by si český fotbal měl vzít z bezbrankového vystoupení Slavie v Barceloně? Shrňme si to ve třech bodech:

1. Kdo je líný na krok, nemůže vyhrát. Ani Barcelona ne.

Zatímco slávisté naběhali na Camp Nou 125 kilometrů, domácí hvězdy se dostaly jen na metu 111 km. Na mužstvo to dělá rozdíl 14 km a na jednotlivce v průměru něco málo přes jeden kilometr. A to je obrovský rozdíl, který kompenzuje vyšší fotbalový um statických hvězd. Nejde však pouze o naběhané kilometry. Ještě důležitější je, v jakém tempu je naběháte. Tady platí přímá úměra: kdo toho na hřišti víc nasprintuje, víc vyhrává. Slávisté museli mít i v tomhle navrch, byť tyto statistiky nejsou veřejně dostupné.

Chodící hráč je prostě v moderním fotbale problém. Messiho nevyjímaje. Nedávno o tom mluvil Pep Guardiola. „Hvězdy musí v zápase běhat jako kdokoli jiný,“ řekl katalánskému rádiu a přidal, že rozběhat super star po třicítce, včetně Messiho, je pro trenéry nejtěžší úkol. „Pokud někdo neběhá a vstřelí každý zápas tři góly, tak budiž. Ale nikdo nedá v každém zápase tři góly. Jen Messi se tomu umí přiblížit,“ dodal Guardiola. Jak to řešit? „Takových hráčů se zeptám: Nedovolím, abys běžel ve sprintu 40 metrů, jako když ti bylo dvacet, ale řekni mi jediný důvod proč neběhat vůbec?“ Když to nezabere, Coufalové, Bořilové a jejich parťáci jsou pak víc než Messi.

2. Týmovost a kompaktnost má navrch nad super hvězdami bez ladu a skladu.

Hra Slavie má pod trenérem Jindřichem Trpišovským jasný řád. I kdyby Souček a spol. nastoupili v jiných dresech, stejně poznáte, že je to červenobílá armáda. Proto si dokáže poradit i s náhlými ztrátami. Když odešli stopeři Deli a Ngadeu, kteří byli považovaní za nenahraditelné, naskočil tandem Kúdela, Hovorka a defenziva vesele fungovala dál. Teď na Camp Nou musel do středu obrany poskočit z lavičky za nešťastně zraněného Hovorku Frydrych a obrana opět obstála. Umožnil to naučený a nacvičený systém hry, o který se můžou všichni jednotlivci opřít. Ti zároveň vědí, že pokud se systému podřídí, můžou se z nich stát hvězdy. Jako ze Součka.

Současná Barcelona v tomhle naopak notně pokulhává. Třeba v Praze bránila stylem, že se do defenzivy vůbec nezapojovali Suárez a Messi. Ti se po ztrátě míče drželi hesla: Kdo se vrací, nevěří obráncům. Byl hřích, že toho slávisté vinou neklidné koncovky nevyužili.

Ani v odvetě se Barca nezbavila individualistického pojetí, tentokrát hlavně v ofenzivě, což ji v kombinaci s nízkou dynamikou a kvalitní hrou Slavie, zahubilo. A nezměnil to ani Messi, i když měl geniální záchvěvy.

3. Chytrý, náročný a soudný trenér je k nezaplacení.

Jindřich Trpišovský vyrukoval na Barcelonu s aktivním velmi úzkým obranným blokem postaveným kolem středové čáry. Slávisté byli mnohdy srovnání jen do dvou řad, mezi nimiž bylo minimum prostoru. Roli libera svěřil brankáři Kolářovi, jenž musel zajistit dost velký lán hřiště za vysunutou defenzivní linií. Plán vyšel. I proto, že kouč Ernesto Valverde nedonutil Barcu, aby náležitě využila zbraní na překonání vyšší obrany, tedy průnikových přihrávek a náběhů za obranu. „Semedo několikrát takhle prošel, ale myslím, že jsme toho měli dosáhnout častěji,“ přiznal Valverde po zápase. Má pravdu. Ale jde to na jeho triko. Trenér nenese odpovědnost za výsledky, protože nemůže ovlivnit faktor štěstí nebo náhody, ovšem je plně zodpovědný za způsob hry.

Plusové body nasbíral Trpišovský i po zápase. Opakovaně totiž nabídl realistické hodnocení. Pochválil tým za výkon, nicméně nepropadl euforii, byť by na ni měl právo, a nezapomněl ani na nedostatky. Třeba v podobě špatných řešení přečíslení. Nezapomeňme, že slávisté měli na Campu Nou v kolonce střely na brány nulu. A v defenzivě jim párkrát pomohlo štěstí. Však také Trpišovský pravil, že doma s Barcelonou hrálo mužstvo lépe.

Trenérova střízlivá analýza je stejně cenná jako bod z Barcelony. Jedině, když kouč na rovinu pojmenuje resty, může stoupat výkonnost týmu výše.

Všichni toužíme po jarním pokračování Slavie v Lize mistrů, a tak její hra musí gradovat.

