Barcelona - Slavia: Sňozík: Kolář? Super studijní materiál! Zájem bude o Trpišovského i uklízečky | iSport.cz

Jak se vám zamlouval výkon Ondřeje Koláře v Barceloně?

„Pro mě to byl jeden z nejlepších brankářských výkonů za hodně dlouhou dobu, i v rámci Ligy mistrů. Nadchnul mě výkon Ondry i celé Slavie, jde to ruku v ruce. Nešlo jen o to, že chytil spoustu šancí, bylo to komplexní představení: skvěle rozehrával, nebál se dávat riskantní přihrávky bekům, dobře si odskakoval, famózně četl hru… Prostě topový výkon gólmana světového formátu, byl jsem z něj nadšený.“

Ve kterém okamžiku vás nejvíce nadchnul?

„Nechtěl bych zdůrazňovat jeden okamžik nebo jeden konkrétní zákrok, hodnotil bych to komplexně. V dnešním fotbale není gólman jen od toho, aby něco chytil, je nedílnou součástí celé taktiky v obranné i útočné fázi. Všechny útoky začínaly u Ondry, zbytečně neodkopl míč a konstruktivně rozehrával. A když už to nakopl, trefil ve správném prostoru spoluhráče. Fantastický studijní materiál pro trenéry.“

Co říkáte na jeho brankářský vývoj?

„Od přestupu do Slavie udělal obrovský progres. Vždycky dobře četl hru a létal všude možně, někdy možná až moc. Teď mi připadá, že si to všechno sedlo. Zjistil, že na mezinárodní scéně není všechno tak jednoduché jako v lize, kde na vás jde střela za měsíc. Myslím, že lehce ubral, ale není to na úkor ničeho. Má správně nastavenou hlavu a je to i o důvěře trenérů, kteří mu bezmezně věří, neodstaví ho po jedné chybě. Je to velká práce trenérů Koláře i Černého.“

Očekáváte, že se o něho strhne rvačka na přestupovém trhu?

„Je jasné, že když Slavia podává takové výkony na mezinárodní scéně, bude těžké její hráče udržet. Když nedostanete v Barceloně gól, vidí to celý svět. Dá se čekat, že bude zájem o všechny: od trenéra Trpišovského až po uklízečky. Na druhou stranu si nemyslím, že kluci budou skákat po první nabídce, protože jsou vděční za to, kam to se Slavií dotáhli. Navíc i finanční zabezpečení je slušné, takže je to za každou cenu netáhne ven. I když třeba bundesliga je lákadlo...“

Má už teď na to, aby se vydal na zahraniční angažmá?

„Ondra je prototyp moderního gólmana, je to komplexní brankář Neuerova typu. Už v Evropské lize ukazoval, že má na to, aby se dostal do nějaké špičkové ligy.“

Jaká by měla být jeho role v národním týmu, do něhož byl povolán vedle Tomáše Vaclíka a Jiřího Pavlenky a na úkor Tomáše Koubka?

„Brankářská pozice je jediná, kde reprezentace nemá problém. Zatím není důvod Tomáše Vaclíka odstavovat, v Seville podává skvělé výkony. Až se Ondra výhledově dostane ven a bude pravidelně chytat velkou soutěž s těžkými zápasy každý týden, pak se o tom můžeme bavit. Zatím bych to úplně nehrotil, v české lize ho moc týmů neprověří.“

