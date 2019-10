Problém pro Slavii?! Čína zastaví její financování, řekl prezident Zeman | iSport.cz

Peking během týdne vypověděl partnerství s Prahou, udělal to přitom dřív, než pražské zastupitelstvo stihlo hlasovat o záměru rady ukončit smlouvu. Obě města mezi sebou zastavila s okamžitou platností oficiální styky, poslední události by se podle prezidenta Miloše Zemana měly dotknout i pražské Slavie, kterou majoritně vlastní společnost Sinobo Group.

„Kdyby šlo jen o vzájemné vypovězení smluv, nic tak hrozného se neděje. Čína reaguje odvetnými opatřeními. Některé letecké linky mají být odkloněny do Chorvatska a má být zastaveno financování Slavie Praha," otevřel téma prezident. „Jak víte, Slavia byla nejúspěšnější čínská investice v republice. Bohužel jedna z mála úspěšných, čehož lituji. O to více jsem ale obdivoval vzestup klubu a jeho úspěchy," pokračoval Zeman.

Slavia je v posledních letech nejúspěšnější český celek, v minulé sezoně ovládla FORTUNA:LIGU i národní pohár, navíc se dostala až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde po boji podlehla Chelsea. Během aktuálního ročníku slavisté nastupují v Lize mistrů, čeká je souboj s Barcelonou.

Generální ředitel skupiny TV Barrandov Jaromír Soukup, který pořad Týden s prezidentem moderuje, označil informaci za spekulaci a dodal, že nemůže reagovat, protože o zastavení financování Slavie nic neví. Zároveň pochválil práci Jaroslava Tvrdíka.

„Jestli si pan primátor (Zdeněk) Hřib připíše na konto svých politických úspěchů, či neúspěchů i to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub... To může potěšit maximálně sparťany a pokud ctí fair play, tak ani je ne," narážel na rivalitu pražských "S" prezident. „Podle mého názoru, a říkal jsem to i na čínské recepci v Praze, Čína přehnala svou reakci. Je ale pravda, že prvotním impulsem byl pan primátor Hřib. V takovém případě by to měl být pan primátor, který by hledal cestu ven," uzavřel Miloš Zeman.

K tématu se nedávno vyjádřil i sám Jaroslav Tvrdík, který ale situaci ohledně rozpočtu nekomentoval.

Politika jedne Ciny a respekt k jeji uzemni celistvosti je oficialni politikou ceskych vlad i Evropske unie. Peking ma partnerstvi s Londynem, Berlinem, Rimem, Parizi, Washingtonem nebo New Yorkem. Dnesni ukonceni spoluprace ze strany radnich je svetovy unikat. A velka ostuda. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) October 7, 2019

Ve čtvrtek večer předseda představenstva dodal následující. „Prezident ČR pan Miloš Zeman označil Slavii za nejúspěšnější čínskou investici v České republice a dodal, že obdivuje vzestup klubu a jeho úspěchy. Děkuji za jeho ocenění a podporu. Věřím, že se na tomto hodnocení ani v budoucnu nic nezmění," napsal a k tweetu přiložil fotografii, na které jsou hráči Slavie společně s partnerským klubem Peking Sinobo Guoan F.C.

Prezident CR pan Milos Zeman oznacil Slavii za nejúspěšnější čínskou investice v Ceske republice a dodal, ze obdivuje vzestup klubu a jeho uspechy. Dekuji za jeho oceneni a podporu. Verim, ze se na tomto hodnoceni ani v budoucnu nic nezmeni. pic.twitter.com/lKa8m6V3jK — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) October 10, 2019

Oficiální klubový profil na twitteru zároveň sdílel příspěvek tiskového mluvčího Michala Býčka. „Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na ligu a událost našeho fotbalového roku - blížící se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta ČR," stojí ve sdělení pro fanoušky.