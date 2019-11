Barcelona - Slavia: Děkovačka na prázdném Camp Nou | iSport.cz

„Byli slyšet určitě víc než domácí, kteří jen sem tam povzbudili svůj tým,“ vysekl fanouškům Slavie v přímém přenosu z Barcelony i Tomáš Ujfaluši. Domácí příznivci pak také po zápase bleskově opouštěli svá místa, s remízou logicky spokojení nebyli.

To hostující kotel měl co slavit a ještě dlouho po závěrečném hvizdu to dával hlasitě najevo. Povedla se tak i klasická děkovačka, i když hráči byli od fanoušků opravdu daleko…

Ne všichni si ale z Katalánska odváželi jen pozitivní dojmy podpořené překvapivým výsledkem. Jeden z nejznámějších fanoušků Slavie Lukáš Vala alias Strašák se vyjádřil k fotbalové atmosféře v Barceloně velmi kriticky. „Na hřišti nádhera, moc díky hráčům, jsem strašně pyšnej. V sektoru hostů a ve městě tragédie. Šílený. Tohle prostě už zažívat nechci, ty lidi, to je na knihu. Přehlídka buranismu. Nic horšího jsem nezažil...“

Příznivce červenobílých pak mohly těšit i reakce na sociálních sítích. Velký úspěch mělo připomenutí vtipného okamžiku z losu Ligy mistrů, kdy slávistická delegace v čele s místopředsedou představenstva Tomášem Syrovátkou reagovala na zařazení do skupiny k Barceloně (a Dortmundu s Interem) spontánním smíchem.

„Možná už tehdy věděli, jak to na Camp Nou dopadne,“ konstatoval pobaveně jeden z mnoha fanoušků, kteří ocenili famózní výkon Slavie…

SESTŘIH: Barcelona - Slavia 0:0. Fantastický bod pro "sešívané"

Liga mistrů opět posunula rekord ve sledovanosti Televize O2 TV hlásí v krátké době další překonání diváckého rekordu. Stalo se tak v úterý večer v čase od 18:00 do 21:00, kdy ve špičce dosáhla sledovanost O2 TV 791 995 diváků. K dosažení této hranice výrazně pomohl duel Ligy mistrů mezi Barcelonou a Slavií, který odvysílaly v přímém přenosu stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Poslední rekord z 23. října, kdy se hrál domácí zápas Slavie s Barcelonou v Lize mistrů, tak byl překonán o více než 100 tisíc.

