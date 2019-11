Barcelona - Slavia: Špit: Kolář kvůli svému stylu dělal chyby, ale už je možná na úrovni Vaclíka | iSport.cz

Působil jako neprostupná zeď. Brankář Slavie Ondřej Kolář udržel v zápase Ligy mistrů na Barceloně čisté konto a hlavně díky jeho několika skvělým zákrokům vybojovali „sešívaní“ remízu 0:0. Co na výkon jedničky Slavie říká bývalý gólman Sparty či Jablonce Michal Špit, který má na svém kontě 300 ligových startů? Jak vidí jeho pozici v reprezentaci a případný přestup do zahraničí?

„Nebyla to náhoda, Ondra dlouhodobě potvrzuje svoji formu. Postupně jde nahoru a teď je z něj gólman evropských parametrů. Nula v Barceloně je zásluhou celého týmu, ovšem zákroky brankáře jsou vždycky vidět. Pokud gólman podrží tým, logicky se o tom mluví, zvlášť když vychytá Messiho a další hvězdy. Ondrovi to přeju, pro Slavii byl v Barceloně základním stavebním kamenem na cestě za senzačním bodem.“

O případném přestupu

„Jestli dozrává pro velký přestup? To je spíš otázka pro Slavii. Přestup by si asi zasloužil, ale i slávisté potřebují kvalitního gólmana, což Ondra splňuje ve všech směrech. Je otázka, jestli by ho klub chtěl pustit, navíc by za něj musel hledat adekvátní náhradu. V osobní rovině bych mu přestup přál, aby se posunul ještě o patro výš.“