Osud Jágrovi do Prahy přivál jednu z nejobletovanějších hráček planety! Nejenže jí patřilo páté místo ve světovém žebříčku, fanoušky zaujala i sexy postavou a milým vystupováním!

Nejen fanoušky, ale i slavné tenisty. Jejím dlouhým nohám se klaněli třeba vyhlášený svůdník Feliciano Lopez či hezoun Simone Bolelli. Srdce slavné krasavice ale nikdy doopravdy nezískali. Proč? „Na telenovely už nejsem,“ řekla natvrdo Hantuchová vloni v talkshow »Neskoro Večer« populárního moderátora Petera Marcina. K Jižanům měla své výhrady: „Tolik dramat se řešilo, ale já potřebuju klid,“ usmívala se.

To Jágr by jí zbytečným tyjátrem život určitě nekazil. Platí za pohodáře, kterého z míry vyvedou maximálně rozhodčí na ledové ploše. Zkrátka žádný stres a pohodička, což je přesně to, co Daniela hledá.

V dokumentu na Slovenské televizi přiznala, že by se chlapské útěše nebránila. „Sním o rodině. Jako každá žena bych byla nejraději, kdyby to přišlo třeba už zítra,“ rozpovídala se. Teď už ví, že předchozí lásky nebyly kvůli jejímu tenisu tím pravým ořechovým. „I když si vztah vytvoříš, je to dost nereálné. Život s partnerem trávíš na hotelových pokojích, letištích, na kurtech,“ vyprávěla.

Na společné okamžiky a zážitky nebyl během kariéry čas. „A Individualismus, to je zabiják vztahu. Všechno bylo o mně, celý den se mi přizpůsoboval. Pak trpí mužovo ego a je to špatné.“ Nyní si ale hlavně užívá života, což se slučuje s životním přístupem Jágra. Hlavně se bavit! Třeba při večírcích, nebo na diskotékách. „Tohle všechno teď musím dohánět, proto si to momentálně užívám,“ dodala Daniela.