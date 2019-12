Sport Magazín o Pastovi: Co o něm říkají Jágr, Kovář nebo Mrázek? | iSport.cz

V NHL vládne střelcům, pokud mu vydrží forma i zdraví, měla by padnout magická hranice padesáti gólů. Hokejový útočník David Pastrňák má sezonu báječně rozjetou. Co stojí za úspěchem trojnásobného držitele zlaté hokejky? V čem je jeho kouzlo? Páteční Sport Magazín přináší výpovědi lidí, kteří rozhodně mají co říct. Spoluhráč z národního týmu Jan Kovář, legendární útočník Jaromír Jágr, gólman Petr Mrázek, kouč Zbyněk Zavadil, který ho zasvětil do hokeje, a švédský expert Daniel Eriksson, jenž ho vypiplal v Södertälje.