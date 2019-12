Populární Emil Nádeníček z Básníků byl sice puntičkář do posledního chlupu, nad sovětskými štábními móresy lyžařské hvězdy devadesátých let Jeleny Vjalbeové (52) by ale žasl i on! Posuďte sami...

Někdejší velká soupeřka Kateřiny Neumannové a trojnásobná olympijská šampionka je dnes šéfkou ruských klasiků. A z piedestalu ovlivňuje život svých svěřenců víc, než by podle mnohých bylo třeba.

Není tak náhodou, že aktuální sezonu odpískaly hned čtyři hvězdy ruské reprezentace najednou; dvojnásobná bronzová medailistka Julia Bělorukovová (24), bronzová z olympiády i mistrovství světa Anastasia Sedovová (24), Elena Usťugovová dříve Sobolevová (27) a talentovaná Taťána Alešinová (25).

Důvod? U všech čtyř těhotenství. Škoda jen, že ten nápad nevzešel z jejich hlavy! Dávno před začátkem letošního Světového poháru jim to doporučila právě korpulentní šéfka Vjalbeová. „Jsem ráda, že dívky poslechly. Doporučili jsme jim to, protože před námi není olympiáda ani světový šampionát. Takže ideální doba,“ vysvětlovala čtrnáctinásobná mistryně světa.

Reakce účastníků lyžařského cirkusu na sebe nenechaly dlouho čekat. „Rusové, to je jiná mentalita. Jelena pochází ze staré sovětské školy. Zdá se, že to aplikovala i do svého týmu,“ usmívala se manažerka švédského týmu Karin Erssonová. Její svěřenkyně by prý podobné rady rychle smetly ze stolu. „Něco takového bych jim nikdy neřekla. A i kdyby ano, nikdo by mě neposlechl,“ dodala pro Expressen.

Severská hvězda současnosti Charlotte Kallaová souhlasí: „Všechny chceme mít v budoucnu rodinu, ale určovat takové intimní věci podle kalendáře závodů...,“ nechápe východní metody rodačka z Tärendö.