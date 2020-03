Příležitostně trénuje, občas komentuje, vedle rakety se tuze rád ohání i golfovou holí. A teď bude slavit! Legendárnímu tenistovi Ivanu Lendlovi, jednomu z největších sportovních hrdinů tohoto národa, je právě dnes 60 let!

Rivaly nenáviděný

Ledový, nelítostný, tvrdý. U soupeřů si vydobyl respekt, nenáviděli ho. Říkali mu »Ivan Hrozný«. Na tři z nich měl ale extra pifku. Američanům Connorsovi s McEnroem se dokázal dostat pod kůži, a zatímco mu nadávali do komunistů či do kuřete, on nehnul brvou. Němce Beckera pro změnu tuze rád trefoval míčkem při jeho výletech na síť. „Čím víc jsem je dokázal otrávit, tím jsem byl radši. Tenis je válka. Kdo víc snese, ten vyhraje,“ znělo jeho krédo.