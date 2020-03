Zacha porazil šampiony, Kubalík padl s otloukánkem. Francouz s bůrem | iSport.cz

Ben Chiarot z Montrealu se pustil do Blakea Colemana z Tampy, tresty za bitku ale nepadly • AP Photo/Chris O'Meara

New Jersey vyhrálo nad lídrem Západní konference St. Louis 4:2 • profimedia.cz

Jesper Bratt se raduje z gólu do sítě posledních vítězů Stanley Cupu. • profimedia.cz

Pavel Francouz se opět dostal do brankoviště Colorada, ale tentokrát se šťastného konce nedočkal. • profimedia.cz

SOUHRN | Pavel Zacha přispěl k výhře New Jersey nad St. Louis asistencí na poslední branku Joeyho Andersona do prázdné branky na 4:2, nejhorší tým NHL Detroit porazil Chicago s Dominikem Kubalíkem 2:1. Gólman Pavel Francouz se opět dostal do brankoviště Colorada, ale tentokrát se šťastného konce nedočkal. Ve Vancouveru inkasoval pět branek z 24 střel a Avalanche prohráli zápas, v němž se mohli v čele Západní konference dotáhnout právě na Blues, vysoko 3:6.