MEGA duel v UFC: Vémola i Muradov fandí svalnatému veteránovi | iSport.cz

Hlavní bitva galavečera UFC 248 Israel Adesanya vs. Yoel Romero v Las Vegas bude střetem prvotřídních ranařů a skvělých showmanů, mezi kterými je věková propast dvanácti let. • profimedia.cz

Duel, který nedává příliš smysl, ale všichni ho chtějí vidět. Přesně to je případ střetu neporaženého třicetiletého bijce nigerijského původu Israela Adesanyae s o dvanáct let starším Yoelem Romerou. • twitter.com

Oba jsou si podobní, přesto úplně odlišní. Hlavní bitva galavečera UFC 248 Israel Adesanya vs. Yoel Romero v Las Vegas bude střetem prvotřídních ranařů a skvělých showmanů, mezi kterými je věková propast dvanácti let. O pás šampiona bude navíc bojovat veterán, jemuž se v poslední době nedaří. „Snad poprvé v historii UFC jde do boje o titul frajer, který má aktuálně dvě prohry v řadě. To dokazuje, jaký je Romero kalibr,“ říká Karlos Vémola. Akci vysílá zítra od 04.00 Nova Sport 2.

Duel, který nedává příliš smysl, ale všichni ho chtějí vidět. Přesně to je případ střetu neporaženého třicetiletého bijce nigerijského původu Israela Adesanyae s o dvanáct let starším Yoelem Romerou. Jedná se totiž o titulovou bitvu, v níž mladého šampiona vyzývá zkušený válečník, který v posledních čtyřech zápasech třikrát prohrál. Nicméně vedení UFC vnímá Romerovu obří popularitu, veteránovi z Kuby dala unikátní šanci.

„Romero je naprosto skvělej. Úplně ho miluju. Jsem velký fanoušek jeho stylu a silového zápasení,“ komentuje nadšeně Karlos Vémola, první Čech v UFC. Přesto tuší, kdo bude mít navrch. „I když to bude mít Adesanya těžký, je techničtější a asi vyhraje.“

Titulovou bitvu si většinou musí každý zasloužit výsledky. Slavná americká organizace se ovšem zároveň řídí i tím, jaký duel má šanci oslovit co nejširší publikum. A to se v tomto případě jednoznačně podařilo. Oba bojovníci jsou totiž velicí showmani. Když na jednom ze společných stare downů rozjel mladší Adesanya taneček s titulovým pásem přes rameno, nenechal se ostřílený Romero zahanbit. Rozhoupal se do rytmu a pak vystřihl salto vzad zakončené rozštěpem. A to má přitom vzhled neohrabaného kulturisty.

Ke své mimořádné muskulatuře se Romero propracoval už v mládí, kdy byl reprezentantem Kuby v zápase ve volném stylu. Získal stříbro z olympiády v Sydney 2000, k tomu vlastní pět medailí z mistrovství světa – jednu zlatou, ostatní kovy po dvou. Parádní sbírka.

To Adesanya, neporažený šampion střední váhy (do 84 kg) UFC, odmala vyzkoušel více bojových umění. Narodil se v Lagosu do rodiny účetního a zdravotní sestry, jako malý chodil na taekwondo. Když se s rodinou přestěhovali na Nový Zéland, s bojovými sporty sekl. Jenže na střední škole se stal obětí drsné šikany a rozhodl se zareagovat. Vrhnul se na kickbox, v němž pobral 75 výher a jen pět proher, aby posléze přesedlal na smíšená bojová umění.

V souboji Adesanya kontra Romero tak proti sobě nastupují dva tvrďáci s bohatou zápasnickou historií.

„Nedivil bych se, kdyby to byl dlouhý zápas,“ odhaduje český Terminátor. „A jestli ho Adesanya ukončí, tak až ve čtvrtém pátém kole. Nebo může vyhrát jenom na body.“ Stejně průběh zápasu tipuje i Machmud Muradov, populární tuzemský zápasník uzbeckého původu. „Myslím, že Adesanya vyhraje, ale přeju to víc Romerovi, protože si to podle mě víc zaslouží. Je to sympatický člověk,“ říká bojovník, který se minulý rok stal zápasníkem UFC ve střední divizi a mohl by se tedy s jedním z aktérů nadcházející bitvy v kleci potkat. „Adesanya je mladý, má skvělý boj v postoji, vidím to 60 ku 40. Ale třeba ho Romero nějak dobře trefí a vyhraje.“

Přesně v to věří i sám vyzyvatel. „Mám v plánu ho sejmout. Udělá malou chybu a bum!“ slíbil Romero.

Na stejném turnaji se bude zápasit i o ženský titul ve slámové váze (do 52,2 kg). Majitelkou pásu je Číňanka Weili Zhangová, kterou vyzve slavná polská bojovnice Joanna Jedrzejczyková. „Joana to bude mít těžké, ale v posledním zápase bylo vidět, že nabrala na síle a něco změnila v přípravě,“ říká Muradov. „Ale viděl jsem teď její soupeřku v UFC gymu a fakt je dobrá. Má dobrý postoj, je rychlá i silná. Vidím to tak padesát na padesát. Nicméně fandit budu Joaně.“

ROMERO vs. ADESANYA YOEL ROMERO

Narozen: 30. dubna 1977, Florida (USA)

Výška/váha: 178 cm/84 kg

Tým: American Top Team

Profesionální bilance: 13:4 ISRAEL ADESANYA

Narozen: 22. července 1989, Lagos (Nigérie)

Výška/váha: 193 cm/84 kg

Tým: City Kickboxing

Profesionální bilance: 18:0