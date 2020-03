Kašík: Olomouc postaví před bránu Bastilu. Postup chce i jeho pes | iSport.cz

Prohráli jste v Mladé Boleslavi 0:3. Jak zápas hodnotíte?

„Nevstoupili jsme do něj úplně ideálně. Když to zhodnotím ze své strany, tak první třetinu byla Mladá Boleslav ve všem lepší, to rozhodlo. Nebylo to úplně ideální, první třetina mě mrzí.“

Sice jste hráli ještě o posun na osmé místo, na druhou stranu předkolo začíná už v pondělí. Nehledala se vám už trochu těžko motivace?

„Nevím. Když to řeknu za sebe, tak jsem byl skvěle namotivovaný, strašně mě to bavilo. Když se nad tím zamyslím, já jakožto gólman chci vyhrávat všechny zápasy. A vždycky mě to strašně moc baví, i v Boleslavi mě to bavilo, docela mi to i lepilo. Jen škoda druhého gólu, tam se to tak blbě odrazilo… Jinak, abych byl vůbec pozitivní, jsem sám ze sebe měl docela dobrý pocit. Nevypadávali mi puky, to je tak asi celé, jak bych to zhodnotil.“

Na nedostatek práce jste si stěžovat nemohl, šlo na vás 40 střel.

„Mám rád takové zápasy, když je toho víc. Prohrálo se, takže úplně spokojený ani sám se sebou nemůžu být, pár chyb jsem tam udělal, ale je na čem stavět. Nebylo to úplně tak hrozný.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:0. Bruslaři v generálce na play-off přehráli Ševce

Vyhlížíte už předkolo?

„Teď už ho teprve můžu začít vyhlížet, protože doteď jsem se pokaždé soustředil na další zápas před sebou. Ani popravdě nevím, koho teď chytneme, jestli to vypadá na Karlovy Vary…“

Ne, je to Olomouc.

(přemýšlí) „No, tak aspoň to nebudeme mít tak daleko. (usměje se) Vždycky to zhodnotím takhle. Co říct k Olomouci? Čeká nás podle mě urputný boj a bude to opravdu těžké, protože oni postaví Bastilu před bránu, hrají na brejky a tak. Těžko říct, jak to bude vypadat, ale bude to 50 na 50. Může postoupit Zlín i Olomouc.“

Co pozitivního si můžete vzít ze základní části do play off?

„Nejdůležitější bylo to, že jsme snad po první čtvrtině byli poslední, což bylo psychicky velmi náročné. Já jsem do toho měl ještě nějaké zranění. Ze všech… Hledám slovo, aby to nebylo sprosté. Z tohohle špatného období jsme se dokázali vyhrabat, jeden vedle druhého, co jsme v kabině. Umíme zapnout, umíme hrát skvěle zápasy, umíme dokázat udělat šňůru. Když se k tomu vrátíme, co nás zdobilo, co nás dostalo tabulkou nahoru až do předkola, tak v něm i celém play off můžeme být úspěšní. Máme na to dva tři dny, tak doufám, že si to kluci i já všechno srovnáme dohromady. I po tak náročné sezoně není pro mě předkolo konečná. Chci postoupit, což si myslím, že chtějí i kluci. Chce to celý realizační tým od uklízečky přes rolbaře až po mého pejska Barneyho. Všichni chtějí vyhrávat. Doufám, že po té době zase uděláme čtvrtfinále.“

Těšíte se na atmosféru moravského derby?

„Nevím, většinou se soustředím na sebe. Určitě je ale dobré, když bývají vyprodané stadiony, a myslím, že teď vyprodané budou, takže to bude pecka. Atmosféra v Olomouci není špatná, ale ve Zlíně je to na play off bomba! Už se strašně moc těším na to žluté peklo. Doufám, že lidem uděláme radost.“

Začínáte venku, bude to výhoda, nebo ne?

„Myslím, že v předkole je to úplně jedno. Ba naopak s klukama dokážeme udělat z výhody nevýhodu, takže když urveme zápas u nich, tak to bude těžší pro ně. Nehledám v tom nějaké poselství, jestli je výhoda hrát doma, nebo venku. Výhoda je to v tom, že prodáte víc stadionů. Asi takto, pro manažery je to lepší, ale pro mě je to jedno, jestli hraju doma, nebo venku.“

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:02. Lunter, 11:38. Ševc, 43:25. Skalický Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Cienciala, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler, Fořt (A), Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 246 diváků