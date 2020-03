Na první pohled vypadá jako křehká vločka, jenže vůli má takovou, že by neroztála ani v pekle! Elitní polská bojovnice v UFC Joanna Jedrzejczyková (32) se v polovině března proslavila divokým tanečkem s čínskou »masařkou« Čang Wej-li (29). Její čelo po boji vypadalo, jakoby hlavu zrovna vytáhla ze sršního hnízda . Přitom taková štramanda!

Po těsné prohře v nejzajímavějším ženském MMA souboji v historii skončila, stejně jako její soupeřka, ve špitále. Těch ran kolik snesla. Až z Irska jí pak přilétl kompliment od krále oktagonu McGregora.

„Ale vypadala jsem jako zombie. Den po zápase jsem o sebe měla trošku strach, ale prošla jsem velmi důkladným vyšetřením, které neodhalilo nic vážného. To mě uklidnilo,“ vzpomínala s odstupem času na krvavou řežbu Jedrzejczyková pro ESPN. „Mám zlomené srdce, zlomenou duši, ale žádné zlomené kosti. Jsem tvrdá holka,“ dodala.

A nezlomná. Na zadek ji neposadily ani dvě rány v soukromém životě. Peníze jí rozfofroval bývalý manažer, navíc přišla na zálety svého milovaného. „Ta jeho holka mi pak hned volala. Asi se bála, že ji zmydlím… Jó, to bych ráda…“ smála se! „Dělám si srandu,“ přiznala pak.

Když se zrovna nerve, má ráda módu. Na elektrizuící "staredown" s Wej-li přišla na jehlách a v odvážných minišatičkách! Však by do své garderoby moc ráda získala jeden cenný kousek; pásek, který si ale nejde koupit. Musíte ho vydobýt v kleci. A ve váhové kategorii do 52 kilo ho vlastní právě čínská šelma. Dojde tedy na mimořádně sledovanou odvetu?

„Ráda bych jí zase čelila, ale všechno závisí na penězích. Myslím, že jsme s Wej-li vyslali jasný vzkaz, že ženské MMA za to stojí!“ řekla krasavice, jež se v kleci pokaždé promění v naštvanou lvici. Co na hozenou rukavici řekně šéf UFC Dan White?