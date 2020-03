Štěpánek zůstane Ocelářem. V Třinci jsem pookřál, říká gólman | iSport.cz

Štěpánkem v ruské KHL hrával za Petrohrad, Lev Praha, Čerepovec a Slovan Bratislava. Zachytal si i ve Švýcarsku (Bern, Lausanne) a Finsku (Lukko Rauma). V Třinci s ním byli spokojení. V prosinci nahradil Patrika Bartošáka a vedl si slušně. Základní část ukončil dvěma čistými konty, v patnácti zápasech za Oceláře měl úspěšnost zásahů 93 % a průměr 1,96. Týmu pomohl ke stříbru na Spenglerově poháru.

„Kuba nás přesvědčil, že je výborným brankářem,“ přitakal Jan Peterek. „Kvality potvrzoval i na Spenglerově poháru, kde dominoval. Navíc je to charakterově výborný kluk do šatny. Mě osobně si získal i tím, že po příchodu k nám neměl vůbec problém začít v první lize v našem partnerském klubu ve Frýdku-Místku, přestože je to hráč s parádní kariérou. I to svědčí o tom, jaký je.“

Štěpánek začínal sezonu v Pardubicích. Tam se mu ale nedařilo, z šesti zápasů měl jediné vítězství. „Některé věci mi prostě nesedly a odrazilo se to i na chytání,“ vysvětloval. „V Třinci jsem pookřál a získal novou chuť do hokeje. Vím, že jsem přicházel s pošramocenou pověstí. S její nápravou jsem začal ve Frýdku a těší mě, že jsem i v extralize ukázal, že ještě chytat umím.“

