Brutální PŘED a PO. Takhle zničila krásné bojovnice řežba v kleci | iSport.cz

Hlavním duelem turnaje UFC 248 měl být mužský titulový duel Israel Adesanya vs. Yoel Romero ve střední váze (do 84 kg). Taktická bitva však diváky nudila, takže si několikrát vysloužila bučení a pískot tribun. To ženské klání o pás ve slámové váze nabídlo úplně jinou energii.

Střet Čang Wej-li s Joannou Jedrzejczykovou byl mimořádně vyrovnanou a tvrdou bitvou.

„Nejlepší ženský souboj, jaký jsem kdy viděl,“ zhodnotil zápas Dana White, prezident UFC.

Šampionkou dál zůstává Číňanka Čang Wej-li, obě bojovnice však daly do duelu tolik energie, síly a tvrdosti, že musely být po zápase převezeny do nemocnice. A zvlášť slavná polská zápasnice byla po souboji k nepoznání, její čelo totiž zalil hrozivý otok.

„Jako by mi hlava vypínala a zapínala,“ okomentovala poražená zápasnice, jak se ke konci duelu cítila.

Na základě poranění, která si obě z boje odnesly, nyní Sportovní komise v Nevadě rozhodla, že nesmí dva měsíce vstoupit do oktagonu. Do 5. května tak mají zákaz zápasení. A do 22. dubna nesmí nastupovat ani do kontaktních sparingů. Mohou pouze trénovat a dělat kardio.

Několik bojovníků ze stejného turnaje však čeká mnohem delší pauza, konkrétně do čtvrtého září. Jedna se o zápasníky, u kterých se po duelu objevilo podezření na zlomeninu. Pokud rentgen tyto obavy odhalí, dostanou právě půlroční „stopku“. Tu však může zkrátit lékař. V MMA je navíc velmi častým jevem, že zápasníci trénují na sto procent, přestože to mají od doktorů zakázané.