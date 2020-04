Srdcař Bican! Riskoval a odmítl nabídku nacistů reprezentovat Třetí říši

„Od něj tam dostal nabídku hrát za reprezentaci Třetí Říše. Šlo o naplánovanou akci, Gramlich měl za úkol tátu přetáhnout. Otec se narodil v Rakousku, to tehdy bylo součástí Říše, takže stačilo kývnout. On ale odmítl s tím, že jeho táta byl Čech a musel by se otočit v hrobě. To byl tehdy skandál, však také prý pak dva týdny chodil na tréninky s obavou, že si ho tam přijede vyzvednout gestapo. Nestalo se a otec se pár let po válce dověděl pozadí tehdejšího dění,“ vypráví jeho syn Ivan.

Co se stalo necelých deset let poté? „Někdy v roce 1954 se táta díky fotbalu dostal na výjezd do Německa. Na hotelové recepci mu předali pozvání na schůzku podepsané iniciály R. G. »Okamžitě jsem věděl, o koho jde,« vyprávěl mi táta. Setkal se s Gramlichem, který mu popsal, jak po jeho odmítnutí v Lucerně přijel do Berlína a zprávu o tom už měl i Himler. Ten prý řekl, že pro jednou to přejdou. Nejspíš proto, že sám se zajímal o fotbal a jméno Bican znal,“ popsal Ivan.

„Nejsmutnější na tom setkání pro tátu bylo, že Gramlich byl svobodný, zatímco on, který stejně jako se nedal k nacistům, nedal se ani ke komunistům, už byl ve své zemi pronásledovaný,“ dodal syn.

Víte že...

Gramlich byl čestným prezidentem Eintrachtu Frankfurt. Až letos v lednu mu byl tento titul posmrtně odebrán kvůli prokázané aktivní podpoře nacismu.