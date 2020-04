Tour de France bez diváků? Lepší než nic. Ale co ekonomika? | iSport.cz

Sportovním příznivcům letošní program do konce léta nabízí v podstatě už jen jednu monstr akci – Tour de France. Ale i u ní už je mnoho otazníků a velký vykřičník. Organizátoři (společnost ASO) si stanovili termín 15. května. Do tohoto data mají definitivně říct, zda se „Stará dáma“ letos pojede, jestli v původním termínu či později a od toho se bude odvíjet i to, zda přímo u toho budou moct být i cyklističtí fanoušci.

Z pohledu cyklistů, týmů a organizátorů je postoj odjet Tour de France třeba i bez diváků, ale hlavně ji odjet, zcela pochopitelný. Jak argumentovala i francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová, ekonomický model nejslavnějšího cyklistického závodu planety není postavený na prodeji vstupenek, ale televizních práv.

To je pravda. Sponzoři budou vidět v televizi, bude v podstatě splněno. Také fanoušci po celém světě by si skvělý cyklistický závod užili i v obýváku u obrazovek. Ostatně nic jiného by jim ani nezbývalo. I když je otázka, jak by organizátoři zařídili, aby se podél trati u etap přesahujících i 180 kilometrů, neshlukovali diváci. Ale to už by byla jejich zodpovědnost.

Pro samotné cyklisty je tento podnik nejdůležitějším i v jiných sezonách, v té letošní by byl navíc ještě i symbolem, že vše se začíná vracet do normálu a něco přeci jen odzávodí. Je tady ale i druhá strana mince a na té se nachází města hostící start a cíl jednotlivých etap. Jejich představitelé jsou převážně pro posun termínu, třeba i na konec července. Jen aby to bylo i s diváky.

Není se čemu divit. Za to, že se v jejich městě celý tento cirkus zastaví, zaplatili nemalé částky. A ty se jim mají vrátit právě z diváků, kteří se zde ubytují, najedí v restauracích a nakoupí nějaké ty suvenýry. V současné situaci by to mohlo částečně nakopnout zdejší ekonomiku. Bez fanoušků to ale půjde těžko. I když na druhou stranu, pořád lepší ubytovaných dvaadvacet týmů než vůbec nic…

Rozhodování není snadné, zejména v době, kdy nikdo nedokáže odhadnout, co bude za týden, natož za dva, případně tři měsíce. Posunu termínu by nahrávalo i odsunutí olympijských her na příští rok. Jenže v původním kalendáři je zase už na 14. srpna naplánován start španělské Vuelty. I zde má v organizaci slovo ASO, ale termínovou listinu bude dávat dohromady Mezinárodní cyklistická unie.

V tuto chvíli tak opravdu nezbývá než čekat, co na patřičných místech vymyslí. Je otázka, zda to bude opravdu až v polovině května. Víme přeci, jak to bylo v případě odkladu olympijských her v Tokiu.