Petr Nedvěd má dceru Naomi. Jeho Nicole při porodu křičela bolestí!

Užuž se viděl jako starý mládenec, co se na stará kolena zabydlí na milované Floridě, když mu osud postavil do cesty ještě něco lepšího – nádhernou, o třiadvacet let mladší modelku Nicole Volfovou. Okamžitě se mu zalíbila, a tak má teď generální manažer hokejové reprezentace i milovník života Petr Nedvěd (48) úplně jiné myšlenky. Stal se tatínkem prvorozené dcery Naomi!

„Už jsem to ani nečekal, trošku jsem hodil flintu do žita, ale podívejte se na to, za chvilku budu otcem,“ líčil zapáleně před několika týdny v rozhovoru pro Blesk. Jeho holčička přišla na svět v pátek v Praze. „Vítej na světě Naomi, naše srdíčko, lásko největší,“ básnila na Instagramu šťastná maminka. A přidala dojemnou fotku spokojeného tatínka s maminkou a jejich vlasatým zlatíčkem.

„Porod byl velmi náročný a bolestivý… Ač byl tvůj taťka pro mne neskutečnou oporou, křičela jsem možná víc, než je zdrávo. Jakmile jsem tě ale uviděla, zapomněla jsem na všechnu bolest a už cítím nic než jen plno lásky, euforie a radosti. Těšíme se na ty krásné starosti, chvíle, co máme před sebou. Navždy budeme spolu!“ doplnila vyčerpaná Volfová.

I když to Nedvěd nedával veřejně najevo, miminko si přál. „Cítila jsem z něho, že by chtěl. Že by to mohlo vyjít,“ popisovala zamilovaná Nicole. Slavného hokejistu potkala náhodou v Miami. „Moc dobře jsem věděla, kdo to je. Hned jsem si o něm všechno vygooglila a nevěřila jsem vlastním očím,“ smála se.

O milovníkovi života a bývalém lvu salónů se dost možná dozvěděla i věci, které nutně vědět nemusela. „Je fakt, že jsme si hned neřekla, že on je ten pravý, poněvadž na mě o něm nevyskákaly zase tak pěkné věci. Moc jsem si od toho neslibovala,“ přiznala krasavice. „Potřebovali jsme zjistit, jestli k sobě patříme,“ dodal Nedvěd.

Brzy zjistili, že jo! A z jejich romantického vztahu vzešla rozošná Naomi. Přitom původně se miminko mělo jmenovat po rodičích. „Když jsme ještě nevěděli pohlaví, říkali jsme si, že to bude buď Petr, nebo Nicole,“ prozradil bývalý reprezentační kapitán.

Až těhotná maminka přišla s odvážným nápadem pojmenovat dcerku po věhlasné topmodelce Noami Campbellové. „Jen jsem to kvitoval. Tohle jméno se mi líbí víc než Nicole,“ kýval hlavou Nedvěd.

Požádá teď svoji drahou o ruku? „Kdoví,“ pousmál se liberecký rodák. „Prostě uvidíme, teď je pro nás nejdůležitější Naomi. Chceme pro ni být ti nejlepší rodiče. Je pravda, že i o svatbě jsme se bavili, ale necháváme tomu volný průběh. Chtěli jsme, aby z toho i něco měla i malá. Tím pádem přemýšlíme, že nejdřív za tři, čtyři roky, ať si to užjeme všichni tři. Nemáme potřebu pospíchat.“

A nedočká se do té doby Noami sourozence? „No… Asi ne. Křišťálovou kouli sice nemáme, ale spíš to teď cítíme tak, že zůstaneme jenom u jednoho dítěte. Všichni ale víme, že tyhle věci mění život,“ dodal sympaťák, který v NHL nastřílel úctyhodných 329 gólů.