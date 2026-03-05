Předplatné

Speciál k MS formule 1: insider Turek, novinky, okruhy, stáje i šampion Norris

Video placeholder
Sport Magazín ke startu sezony Formule 1 • Zdroj: isportTV
Lando Norris je mistrem světa formule 1
Pilot F1 Lando Norris
Jezdec formule 1 Lewis Hamilton
3
Fotogalerie
mag
Formule 1
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází speciální Sport Magazín ke startu sezony formule 1. Všechny novinky okolo šampionátu, představení jezdců a stájí. Kalendář Velkých cen s popisy okruhů od Josefa Krále. Rozhovor s insiderem Pavlem Turkem i příběh mistra světa Landa Norrise. A spousta statistik navrch. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Speciál MS formule 1
  • Rozhovor: Pavel Turek / šéf globálních partnerství Allwynu a KKCG
  • Představení: týmy, piloti, závodní okruhy s postřehy Josefa Krále
  • Příběh: Lando Norris / obhájce titulu
  • Novinky: pravidla a lákadla
  • Rozhovor: Števo Eisele / otázky a odpovědi před sezonou
  • Historie: statistiky, rekordy, mistři světa
  • TV program: všechny sportovní stanice

Vychází speciál ke startu sezony F1

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů