Speciál k MS formule 1: insider Turek, novinky, okruhy, stáje i šampion Norris
Sport Magazín ke startu sezony Formule 1 • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín ke startu sezony formule 1. Všechny novinky okolo šampionátu, představení jezdců a stájí. Kalendář Velkých cen s popisy okruhů od Josefa Krále. Rozhovor s insiderem Pavlem Turkem i příběh mistra světa Landa Norrise. A spousta statistik navrch. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Speciál MS formule 1
- Rozhovor: Pavel Turek / šéf globálních partnerství Allwynu a KKCG
- Představení: týmy, piloti, závodní okruhy s postřehy Josefa Krále
- Příběh: Lando Norris / obhájce titulu
- Novinky: pravidla a lákadla
- Rozhovor: Števo Eisele / otázky a odpovědi před sezonou
- Historie: statistiky, rekordy, mistři světa
- TV program: všechny sportovní stanice