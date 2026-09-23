Fotbalové přestupy ONLINE: Pomoc pro Svědíka. Příchází kouč, který letos trénoval v lize
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 23. září 2026
Zbrojovka Brno hlásí posilu do realizačního týmu. Jako asistent trenéra Martina Svědíka přichází Bronislav Červenka, ještě letos přitom vedl prvoligový Zlín jako hlavní kouč. Po vstupu do sezony, ve kterém „Ševci“ ani jednou nevyhráli však skončil. „Nabídka mě oslovila, protože vnímám, že Zbrojovka je klub s velkou tradicí a historií. Vidím, že v klubu jsou lidé, kteří mají obrovskou chuť posouvat Zbrojovku dál. Chtěl jsem se po předchozím angažmá co nejrychleji vrátit k fotbalu, a to i přesto, že teď v trochu jiné roli,“ řekl Červenka pro klubový web.
Padesátiletý kouč ve funkci nahradil Jiřího Saňáka, který skoncčil ze zdravotních důvodů. „Po více než dvaceti letech v profesionálním fotbale cítím, že nastal vhodný okamžik na krátké zastavení, získání potřebného odstupu a zamyšlení nad další profesní etapou. Zbrojovka je výjimečný projekt s velkými ambicemi a vysokými nároky na každodenní práci. Právě proto jsem se vždy snažil odvádět maximum a přistupovat ke své práci s plným nasazením a odpovědností. V této chvíli jsem dospěl k rozhodnutí dát si prostor k načerpání nové energie,“ vysvětlil Saňák pro klubový web.
„Zdraví je na prvním místě, takže rozhodnutí trenéra Saňáka úplně chápeme a respektujeme. Děkujeme mu za práci, kterou u nás odvedl a přejeme mu hlavně hodně zdraví a štěstí v dalších kariérních krocích,“ uvedl hlavní kouč Martin Svědík.
Zprávy ze dne 22. září 2026
Vedení FK Třinec se rozhodlo ukončit spolupráci s hlavním trenérem A-týmu Tomášem Hejduškem. Důvodem jsou podle generálního ředitele klubu Karla Macečka neuspokojivé výsledky, pád na sestupovou příčku Chance Národní Ligy a nespokojenost s herním projevem mužstva. Hejduškovi klub poděkoval za odvedenou práci a popřál mu mnoho úspěchů v další kariéře. Jeho místo zaujme Tomáš Jakus, který vytvoří trenérskou dvojici s Ľubomírem Luhovým.
Arsenal se dohodl na vylepšené smlouvě s trenérem Mikelem Artetou, uvedla BBC. Stávající kontrakt měl španělský kouč do konce této sezony a o prodloužení spolupráce jednal několik měsíců. V minulém ročníku dovedl Arteta fotbalisty Arsenalu k prvnímu ligovému titulu po 22 letech. Ve středu 4. listopadu se představí s týmem ve čtvrtém kole Ligy mistrů na hřišti pražské Slavie.
Trenér Marek Jarolím končí na lavičce Arky Gdyně. V polském klubu odkoučoval jen deset soutěžních utkání, to poslední proti Pogoni Siedlce prohrál 1:2. Ve druhé polské lize měl Jarolím s týmem v devíti zápasech bilanci 3-2-4. Klub o konci českého trenéra informoval na svém webu.
Novým trenérem fotbalistů Mönchengladbachu bude Alexander Blessin. O jmenování třiapadesátiletého kouče, který mužstvo převezme během reprezentační přestávky, informoval poslední klub německé bundesligy. Podle zástupců Borussie podepsal trenér smlouvu do roku 2028. Blessin naposledy trénoval St. Pauli, po sestupu ale v klubu skončil. Na lavičce Mönchengladbachu nahradí Eugena Polanskiho, který byl po třech odehraných kolech propuštěn. Při hledání jeho nástupce se spekulovalo i o trenérovi Sparty Brianu Priskem.
Luis de la Fuente zůstává trenérem španělské reprezentace. Po triumfu na mistrovství světa 2026 se dočkal prodloužení smlouvy a u národního týmu bude pokračovat až do roku 2032. Smlouva tak zahrnuje hned tři velké turnaje - EURO 2028, domácí mistrovství světa 2030 a následné EURO 2032. Nejde přitom pouze o prodloužení spolupráce, ale také o výrazné finanční vylepšení.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. září 2026
Výhra v prvním kole doma v derby s Karvinou a pak dva měsíce nic. Druholigová Opava nezažívala povedený start do sezony, proto nepřekvapilo, že se ve Slezsku v posledních týdnech nahlas šuškalo o změně trenéra. Kouč Svatopluk Habanec nepříjemnou sérii zlomil v pátek vítězstvím 2:1 nad nováčkem z České Lípy, ale udrží se v SFC ve funkci? „Myslím si, že prostor si tady zaslouží všichni,“ prohlásil jasně. Podle informací iSportu však zřejmě v pondělí skončí. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. září 2026
Sedmadvacetiletý záložník Christian Frýdek se po srpnovém ukončení smlouvy s Baníkem Ostrava vrací do Indonésie. Znovu bude působit v klubu Garudayaksa FC, kde již na jaře hostoval. Nyní už však bude hrát Frýdek v nejvyšší soutěži, protože týmu v minulé sezoně pomohl k postupu z druhé ligy. V šatně se potká se slovenským brankářem Dominikem Holcem, jehož zná ze společného angažmá na slezských Bazalech.
Do Plzně se vrací zkušený útočník Jean-David Beauguel, který naposledy působil v brněnském Artisu. Čtyřiatřicetiletý forvard podepsal do smlouvu do konce sezony a ihned se zapojí do přípravy s třetiligovým B-týmem, za který bude hrát. „V klubu zanechal velkou stopu a pojí ho s Viktorkou stále silné pouto. I to je důvod, proč se nyní naše cesty znovu spojují. Jean-David má za sebou náročné období po zranění, chceme mu nabídnout šanci a prostor, aby se mohl dostat zpět do top formy a zároveň pomohl i našim mladíkům v rezervním týmu. Společně s Janem Kopicem jim mohou být skvělými mentory,“ uvedl šéf Plzně Adolf Šádek.
Jeden z výrazných ligových útočníků uplynulých let končí profesionální kariéru. Jakub Řezníček se k tomuto kroku rozhodl v 38 letech, jak oznámila druholigová Příbram i sám hráč na svém Instagramu. V nejvyšší české soutěži hrál Řezníček kromě svého domovského středočeského klubu za Mladou Boleslav, České Budějovice, Spartu, Zbrojovku Brno, Plzeň , Olomouc, Teplice a naposledy Duklu. V zahraniční působil v belgickém Lokerenu a Ružomberoku na Slovensku. V říjnu 2024 vstoupil do Klubu ligových kanonýrů, dvakrát se stal nejlepším střelcem druhé ligy. S Plzní získal v roce 2018 ligový titul, během angažmá v Mladé Boleslavi vyhrál domácí pohár.
Zprávy ze dne 16. září 2026
Čekalo se, že Zbrojovka ještě na podzim doplní svůj realizační tým. A je to tady. Podle zprávy serveru infotbal míří do Brna Bronislav Červenka (50), jenž zkraje minulého týdne skončil jako hlavní kouč ve Zlíně. Zdroje iSportu tvrdí, že jde o přímou náhradu za Jiřího Saňáka, který je už několik týdnů mimo klub. Údajně ze zdravotních důvodů. Nejde však o vážnou nemoc fyziologického rázu. Spíš psychické vyčerpání. Více čtěte ZDE>>>
Jako volný hráč přichází do Jihlavy 22letý bývalý řecký reprezentant U21 Marios Sinanaj, který bude připraven už na páteční duel proti rezervě Slavie. „O zvýšení konkurenčního prostředí na levém kraji obrany jsme se snažili celé léto a jsme rádi, že alespoň nyní se tento záměr podařil. Marios je produktem akademie PAOK Soluň a prošel řeckými mládežnickými reprezentacemi. Představuje rychlého levonohého hráče, který by mohl zvýšit konkurenci na levém kraji naší defenzívy, navíc je využitelný i v roli stopera. Věříme, že působení v Jihlavě pomůže i samotnému hráči poté, co byl půl roku bez angažmá," řekl k příchodu ředitel Vysočiny Lukáš Vaculík.
Český fotbalový reprezentant Martin Vitík má v Boloni nového trenéra. Vedení klubu na webu oznámilo, že po pouhých čtyřech zápasech odvolalo Domenica Tedesca. Nahradil ho Raffaele Palladino, který podepsal tříletou smlouvu.
Palladino naposledy trénoval Bergamo, předtím vedl Fiorentinu nebo Monzu. Změna kouče by mohla znamenat novou šanci pro Vitíka, který pod Tedescem neodehrál ani jednu soutěžní minutu.
Zprávy ze dne 15. září 2026
Slavia prodloužila smlouvu s devatenáctiletým nigerijským fotbalistou Mubarakem Suleimanem. Talentovaný ofenzivní záložník se úřadujícím ligovým šampionům upsal do léta 2031. Pražané to uvedli na klubovém webu.
Před necelým týdnem porazil v Edenu v Lize mistrů Slavii, nyní je bez práce. Podle francouzského L'Équipe na lavičce Lens skončil německý trenér Dino Topmöller. Druhý tým minulé sezony Ligue 1 vstoupil do nové sezony rozpačitě, v lize vyhrál za čtyři zápasy jen jednou. Topmöller ho převzal teprve v létě.
Podle serveru SkySports však v jeho případě nešlo o výkonnostní důvody. Klub chtěl vyhodit pouze asistenta Nelsona Morgada, Topmöller se ale postavil vedení a klub ho propustil také.
V rozehrané sezoně ukončil kariéru ve 33 letech obránce Martin Nový. Naposledy působil na Žižkově. Odchovanec Sparty nastupoval také ve Zbrojovce Brno, Vlašimi, Jablonci, Jihlavě, Příbrami či Bohemians.
Sparta už to zažila. Ač se to nečekalo, opustil ji trenér, s nímž chtěla spojovat budoucnost, konkrétně Brian Priske. Zopakuje se situace z června 2024, kdy si kouč po dvou titulech ve fotbalové Chance Lize postavil hlavu a zmizel do Feyenoordu? Stát se to může, podle dánského listu Tipsbladet je na listu jmen, o nichž uvažuje bundesligový Mönchengladbach.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. září 2026
Jablonecký fotbalový klub si pojistil služby záložníka Richarda Sedláčka. Severočeši se sedmadvacetiletou oporou prodloužili smlouvu do roku 2029. Sedláček přišel do Jablonce vloni v září z Teplic a postupně se zařadil mezi opory týmu trenéra Luboše Kozla. Především v nové sezoně patří střední záložník k nejlepším hráčům mužstva, které si na konci srpna zajistilo účast v hlavní fázi Konferenční ligy. V nejvyšší soutěži má Sedláček dosud na kontě 54 startů a jeden gól.
Dario Grgič, třiadvacetiletý záložník Olomouce, odešel podle informací iSportu v závěru slovenského přestupového okna hostovat do Ružomberku za českým trenérem Jaroslavem Köstlem. Čeká se na oficiální oznámení obou klubů. Srb přestoupil na Andrův stadion v zimě, ale do áčka Sigmy se zatím nedokázal prosadit. Na jaře nastoupil Grgič do pouhých pěti prvoligových utkání, gól ani asistenci si nepřipsal. Teď se zkusí nastartovat v Niké lize.
Zprávy ze dne 13. září 2026
Fotbalisté Mönchengladbachu mění jako první tým v nové bundesligové sezoně trenéra. Vedení klubu den po sobotním debaklu 0:5 ve Freiburgu oznámilo, že na lavičce končí Eugen Polanski. Borussia je po třech ligových kolech poslední s nulou bodů na kontě a skóre 3:12.