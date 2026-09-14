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MS v silniční cyklistice 2026: program, výsledky, trasa, kde sledovat živě?

Remco Evenepoel vyhrál po časovce a silničním závodu na OH v Paříži také časovku na MS v Curychu
Remco Evenepoel vyhrál po časovce a silničním závodu na OH v Paříži také časovku na MS v CurychuZdroj: ČTK / AP / Ennio Leanza
Isaac del Toro na závodu ve Rwandě
Belgický cyklista Wout van Aert porazil ve spurtu uprchlíků Francouze Valentina Paret-Peintreho a vyhrál 13. etapu Vuelty
Sepp Kuss, Primož Roglič a držící se Geraint Thomas v 18. etapě Gira d&#39;Italia
Španěl Enric Mas ovládl Vueltu
Mapa MS v cyklistice 2026 - Muži Elite
Profil silničního závodu - Muži Elite MS 2026
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Romana Barboříková, Otakar Plzák
Cyklistika
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  • Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 se odehraje od 20. do 27. září v Kanadě. Ta přivítá MS už potřetí v historii.
  • Mezi největší favority patří Remco Evenepoel, Wout van Aert a Tom Pidcock, které doplní draví mladíci Isaac del Toro a Paul Seixas. K širšímu okruhu favoritů bude patřit také Primož Roglič, druhý muž letošní Vuelty.
  • Z Čechů se v kategorii Elite představí Pavel Novák, Jakub Otruba a současná česká cyklistická jednička Mathias Vacek.

Program MS v silniční cyklistice 2026 Kanada

Datum a časZávodVýsledky
20. 9.Časovka - Ženy elite (39,9 km) 
20. 9.Časovka - Muži elite (39,9 km) 
21. 9.Časovka - Ženy do 23 let (20,2 km) 
21. 9.Časovka - Muži do 23 let (32,1 km) 
22. 9.Smíšená týmová časovka (40,4 km - 2 kola) 
22. 9.Časovka - Ženy juniorky (11 km) 
22. 9.Časovka - Muži junioři (20,2 km) 
24. 9.Silniční závod - Ženy do 23 let (134 km) 
24. 9.Silniční závod - Muži junioři (134 km) 
25. 9.Silniční závod - Ženy juniorky (80,4 km) 
25. 9.Silniční závod - Muži do 23 let (174,2 km) 
26. 9.Silniční závod - Ženy elite (180 km) 
27. 9.Silniční závod - Muži elite (273,2 km) 

Kde sledovat MS v silniční cyklistice 2026

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 bude vysílat ČT sport. Případně ho můžete sledovat na online platformě ČT sport Plus.

Trasa silničního závodu mužů na MS v cyklistice - Kanada

Silniční závod se letos pojede v Brossardu. Bude měřit 273,2 km a na závodníky čeká převýšení 3 720 metrů. Ženský závod nabídne trasu dlouhou 180 km s převýšením 2 502 metrů.

Individuální časovka žen i mužů měří 39,9 km s převýšením 195 metrů.

Kompletní trasa a profil mužského závodu na MS v cyklistice 2026

Mapa MS v cyklistice 2026 - Muži EliteMapa MS v cyklistice 2026 - Muži Elite • Foto: montreal2026.org

Profil silničního závodu - Muži Elite MS 2026Profil silničního závodu - Muži Elite MS 2026 • Foto: montreal2026.org

Česká nominace na MS v cyklistice 2026

Jasným lídrem Čechů je Mathias Vacek, kterého povzbudily jeho výkony na nedávné ZLM Tour, kde dominoval v časovce a následně ovládl i celkové pořadí pětidenního etapáku. Pěkné umístění se od něj čeká hlavně v časovce. V silničním závodu mu pak budou k ruce Jakub Otruba, jenž se ukázal v únicích na letošní Tour de France, a mladík Pavel Novák, který v sezoně obléká dres Movistaru.

Muži - eliteMathias Vacek (časovka + silniční závod), Jakub Otruba a Pavel Novák (silniční závod)
Ženy do 23 letJulia Kopecký a Eliška Kvasničková (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Muži do 23 letCarlo Alberto Monti (časovka a silniční závod), Václav Ježek a Tomáš Přidal (oba všichni silniční závod).
JuniořiDaniel Kuběna (časovka + silniční závod), Jakub Tesařík a Marek Stiblík (silniční závod)

Největší hvězdy startující na MS v cyklistice Kanada 2026

Po předčasném ukončení sezony Tadeje Pogačara je trůn i duhový dres v závodu s hromadným startem uvolněný. A také se rozšířilo pole vážných kandidátů. Mezi ně patří Remco Evenepoel, jenž je největším favoritem na titul v časovce, ale také patří do okruhu největších favoritů v silničním závodu. Belgický národní trenér Serge Pauwels bude však muset srovnat hned dva kohouty.

Ve skvělé formě se na španělské Vueltě ukázal také Wout van Aert. Na jeho kvality zejména kostkového klasikáře se zdá být okruh v Montrealu až příliš těžký, ale Van Aerta není radno podceňovat.

Je zde ale také skvělý záskok za Pogačara, i když tedy ne v národním, ale týmovém dresu. GP Montrealu, která se jela dva týdny před MS na podobné trati, totiž vyhrál Isaac del Toro (Mexiko). A nesmíme zapomínat ani na dalšího mladíka, tentokrát ve francouzském trikotu, tedy Paula Seixase.

Britské barvy bude hájit Tom Pidcock, kterému krátké, ale hodně prudké kopce sedí.Slovinským lídrem se místo Pogačara stal Primož Roglič, druhý muž nedávné španělské Vuelty, na kterém se ale může projevit únava, a tak patří spíš do širšího okruhu favoritů, stejně jako třeba Richard Carapaz, Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel, Brandon McNulty a další.

Výsledky MS v cyklistice 2025

Datum a časZávodVýsledky
21.9., 10:10Časovka - Ženy Elite
(31,2 km)		1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51,
3. Volleringová (obě Niz.) -1:04
21.9., 13:45Časovka - Muži Elite
(40,6 km)		1. Evenepoel (Belg.) 49:46,
2. Vine (Austr.) -1:14,
3. Van Wilder (Belg.) -2:36
22.9., 10:35Časovka - Ženy do 23 let
(22,6 km)		1. Bäckstedtová (Brit.) 30:56, 2. Chladoňová (SR) -1:50,
3. Venturelliová (It.) -2:11,
...22. J. Kopecký (ČR) -4:44
22.9., 13:35Časovka - Muži do 23 let
(31,2 km)		1. Söderqvist (Švéd.) 38:24,
2. Pringle (N. Zél.),
3. Decomble (Fr.) oba -1:04,
...23. Monti (ČR) -4:01.
23.9., 10:45Časovka - Juniorky
(18,3 km)		1. Arensová (Niz.) 25:47,
2. Ostizová (Šp.) -35,
3. Gissingerová (Nor.) -37,
...25. Špicarová -2:40,
34. A. Hanáková (obě ČR) -3:58.
23.9., 14:00Časovka - Junioři
(22,6 km)		1. Mouris (Niz.) 29:07,
2. Barry (USA) -6,
3. Van Kerckhove (Belg.) -8,
...16. Zaňka (ČR) -1:16.
24.9., 12:30Časovka - Štafeta týmů - mix
(41,8 km)		1. Austrálie (Chapmanová, Sprattová, Wilsonová-Haffendenová, Matthews, Plapp, Vine) 54:30,
2. Francie (Kerbaolová, Labousová, Squibanová, Armirail, Seixas, Sivakov) -5,
3. Švýcarsko (Liechtiová, Reusserová, Rüeggová, Christen, Küng, Schmid) -10.
25.9., 13:05Silniční závody - Ženy do 23 let
(119,3 km)		1. Geryová 3:23:26,
2. Chladoňová (SR) -2,
3. Blasiová (Šp.) -12, .
..19. Kopecký -1:44,
26. Němcová (obě ČR) -5:13.
26.9., 08:00Silniční závod - Junioři
(119,3 km)		1. Hudson (Brit.) 2:55:19,
2. Blanc (Fr.),
3. Jackowiak (Pol.) oba -16,
...37. F. Novák -6:31, 45. Zaňka -10:37, 53. Rejzek (všichni ČR) -11:08.
26.9., 12:00Silniční závod - Muži do 23 let
(164,6 km)		1. Finn (It.) 3:57:27,
2. Huber (Švýc.) -31,
3. Schrettl (Rak.) -1:13,
...51. Monti -16:17, 53. Přidal -16:59, Zahálka, Bárta (oba ČR) nedokončili.
27.9., 08:20Silniční závod -Juniorky
(74 km)		1. Ostizová (Šp.) 2:09:19,
2. Pegolová (It.),
3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas,
...25. Špicarová -1:15, 42. Kysilková -8:32, 46. Cermanová -12:14, A. Hanáková (všechny ČR) nedokončila.
27.9., 12:05Silniční závod - Ženy Elite
(164,6 km)		1. Vallieresová (Kan.) 4:34:48, 2. Fisherová-Blacková (N. Zél.) -23, 3. Garcíaová (Šp.) -27, 4. Chabbeyová (Švýc.) -41, 5. Markusová (Niz.) - 57, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:17.
28.9., 09:45Silniční závod - Muži Elite
(267,5 km)		1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, ...Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.

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