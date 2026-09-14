MS v silniční cyklistice 2026: program, výsledky, trasa, kde sledovat živě?
- Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 se odehraje od 20. do 27. září v Kanadě. Ta přivítá MS už potřetí v historii.
- Mezi největší favority patří Remco Evenepoel, Wout van Aert a Tom Pidcock, které doplní draví mladíci Isaac del Toro a Paul Seixas. K širšímu okruhu favoritů bude patřit také Primož Roglič, druhý muž letošní Vuelty.
- Z Čechů se v kategorii Elite představí Pavel Novák, Jakub Otruba a současná česká cyklistická jednička Mathias Vacek.
Program MS v silniční cyklistice 2026 Kanada
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|20. 9.
|Časovka - Ženy elite (39,9 km)
|20. 9.
|Časovka - Muži elite (39,9 km)
|21. 9.
|Časovka - Ženy do 23 let (20,2 km)
|21. 9.
|Časovka - Muži do 23 let (32,1 km)
|22. 9.
|Smíšená týmová časovka (40,4 km - 2 kola)
|22. 9.
|Časovka - Ženy juniorky (11 km)
|22. 9.
|Časovka - Muži junioři (20,2 km)
|24. 9.
|Silniční závod - Ženy do 23 let (134 km)
|24. 9.
|Silniční závod - Muži junioři (134 km)
|25. 9.
|Silniční závod - Ženy juniorky (80,4 km)
|25. 9.
|Silniční závod - Muži do 23 let (174,2 km)
|26. 9.
|Silniční závod - Ženy elite (180 km)
|27. 9.
|Silniční závod - Muži elite (273,2 km)
Kde sledovat MS v silniční cyklistice 2026
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 bude vysílat ČT sport. Případně ho můžete sledovat na online platformě ČT sport Plus.
Trasa silničního závodu mužů na MS v cyklistice - Kanada
Silniční závod se letos pojede v Brossardu. Bude měřit 273,2 km a na závodníky čeká převýšení 3 720 metrů. Ženský závod nabídne trasu dlouhou 180 km s převýšením 2 502 metrů.
Individuální časovka žen i mužů měří 39,9 km s převýšením 195 metrů.
Kompletní trasa a profil mužského závodu na MS v cyklistice 2026
Mapa MS v cyklistice 2026 - Muži Elite • Foto: montreal2026.org
Profil silničního závodu - Muži Elite MS 2026 • Foto: montreal2026.org
Česká nominace na MS v cyklistice 2026
Jasným lídrem Čechů je Mathias Vacek, kterého povzbudily jeho výkony na nedávné ZLM Tour, kde dominoval v časovce a následně ovládl i celkové pořadí pětidenního etapáku. Pěkné umístění se od něj čeká hlavně v časovce. V silničním závodu mu pak budou k ruce Jakub Otruba, jenž se ukázal v únicích na letošní Tour de France, a mladík Pavel Novák, který v sezoně obléká dres Movistaru.
|Muži - elite
|Mathias Vacek (časovka + silniční závod), Jakub Otruba a Pavel Novák (silniční závod)
|Ženy do 23 let
|Julia Kopecký a Eliška Kvasničková (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
|Muži do 23 let
|Carlo Alberto Monti (časovka a silniční závod), Václav Ježek a Tomáš Přidal (oba všichni silniční závod).
|Junioři
|Daniel Kuběna (časovka + silniční závod), Jakub Tesařík a Marek Stiblík (silniční závod)
Největší hvězdy startující na MS v cyklistice Kanada 2026
Po předčasném ukončení sezony Tadeje Pogačara je trůn i duhový dres v závodu s hromadným startem uvolněný. A také se rozšířilo pole vážných kandidátů. Mezi ně patří Remco Evenepoel, jenž je největším favoritem na titul v časovce, ale také patří do okruhu největších favoritů v silničním závodu. Belgický národní trenér Serge Pauwels bude však muset srovnat hned dva kohouty.
Ve skvělé formě se na španělské Vueltě ukázal také Wout van Aert. Na jeho kvality zejména kostkového klasikáře se zdá být okruh v Montrealu až příliš těžký, ale Van Aerta není radno podceňovat.
Je zde ale také skvělý záskok za Pogačara, i když tedy ne v národním, ale týmovém dresu. GP Montrealu, která se jela dva týdny před MS na podobné trati, totiž vyhrál Isaac del Toro (Mexiko). A nesmíme zapomínat ani na dalšího mladíka, tentokrát ve francouzském trikotu, tedy Paula Seixase.
Britské barvy bude hájit Tom Pidcock, kterému krátké, ale hodně prudké kopce sedí.Slovinským lídrem se místo Pogačara stal Primož Roglič, druhý muž nedávné španělské Vuelty, na kterém se ale může projevit únava, a tak patří spíš do širšího okruhu favoritů, stejně jako třeba Richard Carapaz, Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel, Brandon McNulty a další.
Výsledky MS v cyklistice 2025
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|21.9., 10:10
|Časovka - Ženy Elite
(31,2 km)
|1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51,
3. Volleringová (obě Niz.) -1:04
|21.9., 13:45
|Časovka - Muži Elite
(40,6 km)
|1. Evenepoel (Belg.) 49:46,
2. Vine (Austr.) -1:14,
3. Van Wilder (Belg.) -2:36
|22.9., 10:35
|Časovka - Ženy do 23 let
(22,6 km)
|1. Bäckstedtová (Brit.) 30:56, 2. Chladoňová (SR) -1:50,
3. Venturelliová (It.) -2:11,
...22. J. Kopecký (ČR) -4:44
|22.9., 13:35
|Časovka - Muži do 23 let
(31,2 km)
|1. Söderqvist (Švéd.) 38:24,
2. Pringle (N. Zél.),
3. Decomble (Fr.) oba -1:04,
...23. Monti (ČR) -4:01.
|23.9., 10:45
|Časovka - Juniorky
(18,3 km)
|1. Arensová (Niz.) 25:47,
2. Ostizová (Šp.) -35,
3. Gissingerová (Nor.) -37,
...25. Špicarová -2:40,
34. A. Hanáková (obě ČR) -3:58.
|23.9., 14:00
|Časovka - Junioři
(22,6 km)
|1. Mouris (Niz.) 29:07,
2. Barry (USA) -6,
3. Van Kerckhove (Belg.) -8,
...16. Zaňka (ČR) -1:16.
|24.9., 12:30
|Časovka - Štafeta týmů - mix
(41,8 km)
|1. Austrálie (Chapmanová, Sprattová, Wilsonová-Haffendenová, Matthews, Plapp, Vine) 54:30,
2. Francie (Kerbaolová, Labousová, Squibanová, Armirail, Seixas, Sivakov) -5,
3. Švýcarsko (Liechtiová, Reusserová, Rüeggová, Christen, Küng, Schmid) -10.
|25.9., 13:05
|Silniční závody - Ženy do 23 let
(119,3 km)
|1. Geryová 3:23:26,
2. Chladoňová (SR) -2,
3. Blasiová (Šp.) -12, .
..19. Kopecký -1:44,
26. Němcová (obě ČR) -5:13.
|26.9., 08:00
|Silniční závod - Junioři
(119,3 km)
|1. Hudson (Brit.) 2:55:19,
2. Blanc (Fr.),
3. Jackowiak (Pol.) oba -16,
...37. F. Novák -6:31, 45. Zaňka -10:37, 53. Rejzek (všichni ČR) -11:08.
|26.9., 12:00
|Silniční závod - Muži do 23 let
(164,6 km)
|1. Finn (It.) 3:57:27,
2. Huber (Švýc.) -31,
3. Schrettl (Rak.) -1:13,
...51. Monti -16:17, 53. Přidal -16:59, Zahálka, Bárta (oba ČR) nedokončili.
|27.9., 08:20
|Silniční závod -Juniorky
(74 km)
|1. Ostizová (Šp.) 2:09:19,
2. Pegolová (It.),
3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas,
...25. Špicarová -1:15, 42. Kysilková -8:32, 46. Cermanová -12:14, A. Hanáková (všechny ČR) nedokončila.
|27.9., 12:05
|Silniční závod - Ženy Elite
(164,6 km)
|1. Vallieresová (Kan.) 4:34:48, 2. Fisherová-Blacková (N. Zél.) -23, 3. Garcíaová (Šp.) -27, 4. Chabbeyová (Švýc.) -41, 5. Markusová (Niz.) - 57, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:17.
|28.9., 09:45
|Silniční závod - Muži Elite
(267,5 km)
|1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, ...Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.