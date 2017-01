Posila Néstor: Chtěla mě Slavia a Plzeň, ale Sparta byla priorita

Nafasoval výbavu s číslem sedm a šel před novináře. Ofenzivní univerzál Néstor Albiach přiznal na začátku přípravy Sparty, že v nabitém kádru počítá se silnou konkurencí. Větší obavy má ale možná ze znalosti češtiny. „Kdybych se v ní měl pustit do rozhovoru, byla by to katastrofa,“ řekl 24letý ofenzivní univerzál, který dosud působil v Dukle. Právě slovo katastrofa řekl jediné česky, jinak hovořil anglicky.

Jaké byly první pocity po setkání s novými spoluhráči?

„Jsem moc pyšný na to, že mohu být hráčem Sparty. Uvidíme, jak dopadne příprava, ale doufám, že budu hrát co nejvíc. Věřím, že vyhrajeme ligu a že budeme také co nejúspěšnější v Evropské lize. Co se týká mých prvních pocitů, tak jsou dobré.“

Počítáte s tím, že máte v týmu silnou konkurenci v Davidu Lafatovi?

„V Česku už nějakou dobu působím, takže vím, co je David zač. Ale jsou tu i další kvalitní hráči. Například Václav Kadlec či Lukáš Juliš. Uvidíme, jak to celé dopadne.“

Proč jste zvolil přestup zrovna do Sparty, protože se o vás zajímaly i jiné české kluby?

„Chtěly mě také Slavia s Plzní, ale Sparta byla moje jasná priorita. Právě zde mám ideální podmínky, abych se ve své kariéře posunul o kus dál.“

Znal jste před příchodem některé své nové spoluhráče?

„Asi před třemi týdny, než došlo k podpisu smlouvy, jsem přestup probíral s Vjačeslavem Karavajevem a osobně se znám také s Lukášem Váchou.“

V České republice působíte už téměř čtyři roky. Jak jste na tom se znalostí jazyka?

„Pár slov už znám. Zvládám krátké odpovědi, ale kdybych se pustil do většího rozhovoru v češtině, tak by to byla: katastrofa." (vysloví česky a směje se)

Už jste se bavil s trenérem, na jaký post s vámi počítá?

„Moje pozice je na křídle, ale jsem schopný hrát klasickou „desítku“ za útočníky.

Během angažmá v Dukle jste prodělal vážné zranění kolene, které vás vyřadilo na delší dobu ze hry. Jak se cítíte nyní?

„Minulost je minulost. Já žádné problémy nepociťuji a cítím se zdravý. Myslím si, že jinak by mě ani Sparta nekupovala.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>