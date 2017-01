Tvrdík potvrdil: Sýkora je dohodnutý, Van Kessel půjde asi hostovat

Zase je kolem Slavie pořádně živo. Pražský klub je totiž na přestupovém trhu hodně aktivní, už přivedl čtyři posily a blízko je příchod také Jana Sýkory. To potvrdil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „Mohu s radostí potvrdit informace médií o tom, že máme dohodu s Libercem i samotným hráčem,“ řekl pro oficiální web klubu. V rozhovoru rovněž prozradil, jaké chystá klub odchody. Mezi nimi bude s největší pravděpodobností i Gino van Kessel.

Tvrdík si zatím přestupové období ze strany Slavie pochvaluje. „Mohu dnes prozradit, že čtyři hráči, kteří do týmu přišli, jsou pozičně a personálně v plném souladu s naším strategickým podzimním rozhodnutím. Mimořádně spokojen je trenér, a to je pro mě naprosto klíčové,“ řekl.

Předseda představenstva Slavie také odhalil, jak je to s Janem Sýkorou, o jehož přestupu do Slavie se mluví již delší dobu. S Libercem i hráčem se již Pražané dohodli. „Věříme, že celý přestup bude formálně dokončen v řádu hodin nebo několika málo dnů,“ tvrdil.

„Je logické, že o tohoto mladého a perspektivního reprezentanta měla zájem nejen Slavia, ale i naši největší konkurenti z Plzně a Sparty. Hráč se rozhodl pro Slavii,“ oznámil pak jasně Tvrdík.

Problém nevidí ani v tom, že má Sparta na Sýkoru předkupní právo. „V současné době běží lhůta na uplatnění opce ze strany Sparty Praha na tohoto hráče, ale jsme přesvědčeni, že se již jedná jen o formální proces. Samotný hráč již Spartě oznámil, že dává přednost Slavii,“ prozradil.

„Sparta je stejná jako my. Nechtěli bychom hráče, který za nás svým srdcem nechce hrát. Jednání byla velmi korektní a chtěl bych poděkovat vedení libereckého klubu, agentovi i hráči za jejich přístup. Jsme si jisti, že Sýkora bude patřit k oporám týmu a brzo si pro svoji povahu získá i náklonnost fanoušků,“ dodal Tvrdík.

Šéf Slavie okomentoval i možný příchod Vukadina Vukadinoviče ze Zlína. „Na Vukadinovi je fascinující, jaký vztah ke Slavii si vybudoval a jak obrovský zájem hrát za Slavii má. Mimořádně se mu podařil podzim, patřil k vůbec nejlepším hráčům české ligy a bezesporu by jeho příchod do klubu byl posílením před jarními boji. Zatím však jednání mezi kluby nejsou uzavřena.“

Na odchodu Van Kessel i Mihalík

Na přetřes přišly i odchody, kterými se musí Slavia také zabývat. Mezi nimi bude nejpíš i nejdražší posila Gino van Kessel. „Chceme, aby pravidelně hrál, ale do základní jedenáctky Slavie se zatím neprobojoval. Pravděpodobně odejde na hostování, máme na něj nabídky z jiných klubů,“ řekl Tvrdík.

Dalším na řadě je záložník a další nedávná posila Jaroslav Mihalík. „Jako slovenský reprezentant chce mít před červnovým ME do 21 let jistotu nastupovat v základní jedenáctce a požádal o uvolnění na hostování. Klub mu vyjde vstříc a pravděpodobně bude hrát v některém z polských nebo slovenských klubů,“ prozradil šéf Slavie.

„Zdravotně stále není úplně v pořádku Levan Kenia a na našem hřišti ho fanoušci již také téměř jistě neuvidí. Chtěl bych srdečně poděkovat i velkému srdcařovi Janu Mikulovi, který má nabídky z polského a českých klubů,“ dodal.

Jediným hráčem z podzimní základní sestavy, který by mohl Slavii opustit, je pak Jaromír Zmrhal. „Strategie Slavie je klub posilovat a není v zájmu klubu v této chvíli hráče prodávat. U Jaromíra jsme se rozhodli udělat výjimku. Již dvakrát jsme ho neuvolnili a za výbornou práci, kterou pro klub odvedl, si naši podporu zaslouží. Neevidujeme žádnou oficiální nabídku, je však možné, že v zimě odejde,“ řekl Tvrdík.

Naopak Lukáš Železník ještě dostane šanci. „Lukáš je velký bojovník s velmi pozitivním přístupem a oblibou v kabině. Právě pro jeho přístup cítíme povinnost mu vytvořit širší prostor pro jeho další působení ve Slavii a s týmem odlétá na Hainan. Moc mu přeji, aby se vypracoval na jednu z opor týmu,“ přál si předseda představenstva.

