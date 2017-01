Proč pustilo Slovácko oporu Diviše? Jablonec hráči nasypal víc

Kvalitní hráče nepřehazuje Slovácko vidlemi, přesto před pár dny pustilo důležitého záložníka Jaroslava Diviše do Jablonce. Proč? „Nejsme schopní konkurovat možnostem Jablonce,“ vysvětlil Petr Pojezný, nový ředitel klubu. Třicetiletý křídelník měl v Uherském Hradišti smlouvu do léta, takže byla poslední šance ho zobchodovat. To se také stalo. Klub nyní shání posily.

Jablonec nabídl Divišovi podmínky, o kterých si mohl ve Slovácku nechat zdát. Po nabídce tříleté smlouvy z města, odkud pochází jeho manželka, zkušený rychlík skočil.

„Přeju Jardovi, kterého jsem přivedl ze Senice, ať si ještě na závěr kariéry vydělá nějaké peníze. Věděli jsme, že chce odejít, i proto neměl podzim ideální,“ nastínil Pojezný.

„Jarda vyjádřil touhu změnit dres. Cítil to jako velkou šanci. Nabídka, kterou dostal, asi odpovídala jeho představám,“ usoudil kouč Stanislav Levý, jenž už přišel o tři křídelní hráče z užšího kádru.



S podpisem nové smlouvy vážně váhá Filip Hlůpik, dlouho dopředu byl jasný odchod Milana Kerbra. „Vím, že má dvě možnosti, ale není to uzavřené. Milan je sebevědomý, nejradši by si někde zahrál evropské poháry,“ pochopil Pojezný po debatách s levonohým záložníkem.

A co Hlůpik, který se na konci podzimní části po dlouhodobém zranění rozehrál? Klub mu nabídl kontrakt, ale hráč se dosud nerozhodl, zda bude ve vrcholové kariéře pokračovat. Údajně ho láká práce v rodinné firmě.

„Je to složitější, nechci odkrývat karty,“ uvedl Pojezný. Do konce týdne by každopádně mělo být jasno. „V žádném případě to nechci natahovat, je to otázka pár dnů,“ prohlásil Levý, jenž má vytipované posily z české ligy i ze zahraničí.



Žádné masivní nakupování však od Slovácka nečekejte. Pokud někdo dorazí, tak maximálně dva hráči. „Nechci mluvit o konkrétních jménech, byly by to jen spekulace. Nepočítám však s tím, že by měl někdo další odejít,“ shrnul kouč. „Ale i kdyby se to stalo, jsme schopní pružně reagovat. Hráče máme vyskautované. Nejsem z toho nervózní,“ ujistil.